Noel Baba bu yıl Barcelona'ya uğramadı: Futbolcular eli boş kaldı

Yakın bir döneme kadar devre arasında oyuncularını tatile eli boş göndermeyen Barcelona için işler tersine döndü.

Lionel Messi ve Sergio Agüero vedalarıyla bu yıl çok gözyaşı döken Katalan devinde son yıllarda yaşanan mali krizin etkileri oldukça hissediliyor.

Koeman ayrılığının ardından Xavi ile anlaşan Barça, La Liga'da üst sıralara yükselme mücadelesi verirken kulüp içindeki bazı gelenekler de askıya alındı.

Noel Baba, Barcelona'ya uğramadı

AS'ın haberine göre; Barcelona'da yakın bir döneme kadar oyuncular devre arasına çeşitli hediyeler ile gönderilirdi.

Sponsor anlaşmalarından yararlanan kulüp profesyonel oyunculara çoğu zaman en yeni nesil iPhone'lar veya iPad'ler dağıtırdı ve bu hediyeleri vermek için de Noel tarihlerini belirlerdi.

Özellikle Joan Laporta'dan önceki başkan Josep Maria Bartomeu soyunma odasının sevgisini kazanmak için bu geleneğe önem verirdi.

Ancak Noel Baba bu yıl Barcelona'ya uğramadı. Ekonomik bir savaşın ortasında olan Barça'da oyuncular devre arasına elleri boş gittiler.

Geçen yıl başkan Bartomeu'nun istifasının ardından bu geleneği Antoine Griezmann sürdürmek zorunda kalmıştı. Griezmann tüm oyunculara, ünlü bir Fransız markanın cüzdanını hediye etmişti.

Joan Laporta'nın başkanlık görevini devralmasının ardından bu geleneğin sürdürülüp sürdürülmeyeceği merak ediliyordı ancak mali kriz Barcelona'yı esir almış gibi.

Barcelona'yı ne bekliyor?

Xavi ile yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Barcelona topladığı 28 puanla La Liga tablosunun yedinci sırasında yer alıyor.

Katalan devi devre arasının ardından 2 Ocak'ta Mallorca'yı konuk edecek ve 8 Ocak'ta Granada'ya misafir olacak.

Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Katalan devi yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. 17 Şubat'ta Barça, UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'yi konuk edecek.

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