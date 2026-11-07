Leeds United, cumartesi öğleden sonra Tottenham Hotspur karşısında zor da olsa hak ettiği bir galibiyet aldı. Maç uzun süre golsüz bitecek gibi görünüyordu ancak oyuna sonradan giren Noah Okafor, bitime on dakika kala skoru 1-0 yaptı. Böylece Roberto De Zerbi'nin takımının başarılı serisi sona erdi.

Hollandalı Micky van de Ven ve Jan Paul van Hecke ile eski Ajaxlı Mohammed Kudus'un ilk 11'de başladığı Tottenham Hotspur, ilk yarıda hücuma çıkmakta büyük güçlük çekti. Devre arasına kadar Leeds kalesini yoklayan tek isimler Omar Marmoush ve Kudus oldu, ancak ikisi de sonuç alamadı.

Maçın hareketlendiği az sayıdaki an ise hakem kararlarıyla ilgiliydi. Mateus Fernandes'in kendi ceza sahasında topa eliyle dokunduğu düşünüldü ancak VAR'ın kesin bir karara varmasını sağlayacak görüntü yoktu. Devre arasına hemen kala Jayden Bogle, Mathys Tel'e yaptığı müdahaleyle rakibinin maça devam edememesine neden oldu ancak VAR bu pozisyona da müdahale etmedi. Bogle kart görmezken Tel sakatlanarak sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Tottenham'ın ikinci yarıda farklı bir oyun ortaya koyması gerektiği açıktı ancak soyunma odasından çok daha enerjik dönen taraf Leeds oldu. Dominic Calvert-Lewin ve Ao Tanaka'nın açılış golüne en çok yaklaştığı pozisyonlarda Antonín Kinský'nin kalesinde tehlikeli anlar yaşandı.

Elland Road'da galibiyeti daha fazla hak eden taraf Leeds'ti. Sean Longstaff golü attığını düşündü ancak Kinský'nin müthiş kurtarışına takıldı. Yine de 1-0'lık gol çok geçmeden geldi.

Harry Wilson'ın taşıdığı top, ceza sahasında oyuna sonradan giren Okafor'un önüne düştü. Sahaya çıkalı henüz bir dakika olan hücum oyuncusu hiç tereddüt etmeden topu Kinský'nin yanından sol köşeye gönderdi. Elland Road'da büyük sevinç yaşanırken Okafor da golü formasını çıkararak kutladı.

Bu gol, Leeds'e galibiyeti getirdi. Leeds böylece 14 Eylül'den bu yana ilk kez bir maç kazandı. Van Hecke'nin son anlardaki kafa vuruşu da sonucu değiştiremedi. Tottenham'ın ise başarılı serisi sona erdi: Takım üst üste dört maçtır yenilmiyor, bu maçların ikisinde de gol yemiyordu.