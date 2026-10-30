Bild'in haberine göre, kalecinin yaz aylarındaki kiralık transferinde kararlaştırılan zorunlu satın alma maddesi, Eintracht'ın ligde kalması hâlinde devreye giriyor. Hessen ekibinin hedefleri ve kadro kalitesi göz önüne alındığında, sorunlu sezon başlangıcına ve şu anda yalnızca 14. sırada olmasına rağmen bunu büyük olasılıkla başaracak.

Frankfurt, ağustos sonunda Freiburg'a bir milyon avro kiralama bedeli ödemişti. Transferin gelecek yaz kalıcı hâle gelmesi durumunda 12 milyon avro daha bonservis bedeli ödemesi gerekecek. Atubolu'nun Eintracht ile 2031'e kadar sözleşmeli olması öngörülüyor. İlgili sözleşmeyi kısa süre önce ayrılan eski sportif direktör Markus Krösche müzakere etmişti.

Eintracht'a katılmadan önce Atubolu oldukça çalkantılı bir yaz geçirmişti. Freiburg ile 2028'e kadar süren sözleşmesini uzatmamaya karar verdiği için, geride kalan sezonun bitiminden hemen sonra altyapısından yetiştiği kulüpte bir daha maça çıkmayacağı belli olmuştu. SCF, Werder Bremen'den 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gelen Mio Backhaus'u erkenden onun yerine transfer etmişti.

Noah Atubolu'nun hesabı ters tepebilirdi

Sorun şuydu: Eski Almanya U21 millî takım kalecisinin umduğu kadar hızlı ve çok sayıda teklif gelmedi. "Tamamen yanlış hesap yaptı" diye yazdı Sport Bild, Atubolu için Freiburg'a dönüş yolunun çoktan kapandığı haziran ayı başında.

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Gelecek maçlar SGE Bundesliga 11:30 HSV

24 yaşındaki kaleci Premier League'e transfer olmayı hayal ediyordu ancak yaz boyunca bu yöndeki birkaç anlaşma sonuçsuz kaldı. Böylece Atubolu'nun Eintracht'ta yeni bir kulüp bulması ağustos sonunu buldu. Frankfurt ekibinde önceki haftalarda sezona Kaua Santos'u birinci kaleci olarak başlatmak istemedikleri anlaşılmıştı.

Atubolu şimdiden Eintracht Frankfurt'un takım konseyinde mi?

Atubolu, transferinden yalnızca bir gün sonra Bundesliga'nın açılış haftasında Union Berlin deplasmanında oynanan maçta (3-3) Eintracht kalesindeki ilk maçına çıktı. Şimdiye kadar Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda sekiz maça çıkan kaleci, Bild'e göre kentteki hayatına çoktan uyum sağladı. Hatta şimdiden takım konseyinde yer aldığı belirtiliyor.

Atubolu'nun Premier League hayali elbette devam ediyor. Yine de şu anda uzun vadede Frankfurt'ta kalacağına işaret eden pek çok unsur var. Freiburg doğumlu kalecinin sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunmadığı da belirtiliyor.