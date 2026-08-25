Eintracht Frankfurt’ta kaleci rotasyonu, Bundesliga’nın başlamasına günler kala yeniden iyice hız kazandı. Brentford’a karşı oynanan hazırlık maçındaki 0-7’lik hezimetten sonra bunun olması en geç o noktada bekleniyordu; çünkü teknik direktör Adi Hütter, sonrasında kulüp içinde ne Kaua Santos ne de Michael Zetterer ile sezona bir numara olarak başlamak istemediğini açıkça dile getirdi ve bunun ardından SC Freiburg’dan Noah Atubolu, Frankfurt’un istediği aday olarak gündeme geldi.

Menajerinin kısa süre önce öne sürdüğünün aksine, en azından Zetterer artık gerçekten Leeds United’a transfer olmaya çok yakın. Bunu kicker duyurdu. Habere göre Zetterer’in hafta sonu Leeds’e yaptığı ziyaret, fikir değişikliğine yol açtı. 31 yaşındaki kalecinin artık James Trafford’un yedeği olarak Premier League’e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bonservis bedeli olarak ise beş milyon euro hedefleniyor. Frankfurt, Zetterer için Werder Bremen’e tam da bu miktarı geçen yaz ödemişti.

Peki Zetterer’in ayrılığı, Atubolu’nun Hessen ekibine transferinin önünü açıyor mu? Tam olarak değil. 24 yaşındaki file bekçisi, sezon için kalede ilk tercih konusunda hâlâ Eintracht’ın bir numaralı hedefi olsa da SC Freiburg ile yürütülecek görüşmelerin karmaşık geçebileceği ifade ediliyor.

Noah Atubolu transferi mi? Eintracht Frankfurt gözünü Avrupa’nın top kulüplerine çevirdi

kicker’a göre Eintracht’ın, Atubolu için istenen en az 15 milyon euroyu masaya koyabilmesinin ya da koymak istemesinin son derece düşük bir ihtimal olduğu düşünülüyor. Son olarak, Atubolu’nun önce Freiburg’daki sözleşmesini uzatıp ardından kiralık olarak Frankfurt’a geçeceği, Frankfurt’un da buna karşılık satın alma zorunluluğunu kabul edeceği özel bir transfer modeli gündeme geldi.

Bu karmaşık tablo nedeniyle, Markus Krösche ve ekibinin daha uygun maliyetli alternatifler ararken gözünü artık uluslararası top kulüplerin yedek kulübelerine çevirdiği aktarılıyor. Buna göre özellikle SSC Napoli ile adı verilmeyen bazı Londra kulüpleri öne çıkıyor.

Napoli’de daha geçen sezon yüksek bir bedelle transfer edilen Vanja Milinkovic-Savic, kalede ilk 11 mücadelesinde Alex Meret’e karşı şimdilik geri düşmüş gibi görünüyor. En azından sezonun açılış maçında Genoa karşısında kaleyi 29 yaşındaki Meret korudu. Arsenal’de bir zamanlar dünyanın en pahalı kalecisi olan Kepa Arrizabalaga, David Raya’nın arkasında yalnızca iki numara konumunda. Chelsea’de bir numara Robert Sanchez, iki numara ise Mike Penders. Tottenham’da ise 37 yaşındaki tecrübeli Martin Dubravka, Antonin Kinsky’nin arkasında yedek rolünü üstleniyor.

Ancak SGE belki de bir iki numara arayışına da çıkmak zorunda kalabilir; zira henüz 23 yaşındaki Kaua Santos için yedek kulübesinde geçecek bir sezon kayıp bir yıl olur. kicker, “Brezilyalı için bir yerde hâlâ bir kapı açılırsa, büyük kaleci rotasyonu yaşanabilir” diye yazdı.

Bu doğrultuda bir alternatif de, şu anda hâlâ kulüpsüz olan Florian Kastenmeier olabilir. Fortuna Düsseldorf’un eski kaptanına çok sayıda teklif gelmiş, ancak bunların tamamını geri çevirmişti; Werder Bremen, Hertha BSC ve Hannover 96’dan gelen teklifler de buna dahil. 29 yaşındaki oyuncunun, Berlin’de ilk 11’de oynamaya kıyasla yedek rolünü daha cazip bulup bulmayacağı ise belirsiz. Daha çok Kastenmeier’in yurt dışına gitmek istediği, ancak duyumlara göre orada da şu sıralar pek hareket olmadığı belirtiliyor.

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