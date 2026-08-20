The Athletic'in haberine göre Michael Zetterer, Leeds United'a transfer olmaya çok yakın. Burada yeni 1 numara James Trafford'un birinci yedeği olması bekleniyor. Trafford yaz aylarında 47 milyon euro karşılığında Manchetser City'den Leeds'e transfer olmuştu. Habere göre SGE ile yürütülen görüşmeler de hayli ilerlemiş durumda.

Zetterer, daha geçen sezon Werder Bremen'den Main kıyısına 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu ancak burada Kaua Santos karşısında kalıcı şekilde üstünlük kuramadı ve sonunda teknik direktörler Dino Toppmöller ile Albert Riera'nın tartışmalı bir ya hep ya hiç kumarının kurbanı oldu.

Her iki teknik adam döneminde de Zetterer bir dönem 1 numaraydı, ancak sonrasında yeniden gözden düşürüldü. Sezon başında Kaua Santos, önceki sezonda yaşadığı çapraz bağ yırtığının ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle forma giyememişti. Ardından Zetterer'in yerine kaleye geçti, birçok kez hata yaptı, kulübeye çekildi ve yıl dönümünden sonra yeniden 1 numara olarak şans buldu, ta ki bir başka diz sakatlığı sezonunu bitirene kadar.

Eintracht Frankfurt, hezimetin ardından yeni bir birinci kaleci arıyor

Kaleci pozisyonu, bu denli gürültülü şekilde başarısız olan Riera'nın halefi döneminde de Frankfurt'ta tartışma konusu olmaya devam etti. Ancak geçen hafta sonu Brentford'a karşı oynanan hazırlık maçındaki 0-7'lik hezimetin ardından, artık Adi Hütter de sabrını yitirdi ve görünüşe göre köklü bir temizlik yapmak istiyor. Kaua Santos, Premier League kulübüne karşı yine hata yaptı ve şimdi 1 numara yetkisinin elinden alınması bekleniyor. Son dönemde Eintracht'ın ondan tamamen vazgeçip Brezilyalı kaleciyi satmak istediğine dair söylentiler bile artmıştı.

Ancak Zetterer'in yaklaşan transferi göz önüne alındığında artık bunun gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Yine de Eintracht'ın kaleci piyasasında bir hamle daha yapması bekleniyor. Pazar gününden bu yana bu konuda SC Freiburg'dan Noah Atubolu'nun öncelikli çözüm olduğu belirtiliyor.

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Noah Atubolu'nun transfer dramı: Yanlış vaatler ve menajer ayrılığı

24 yaşındaki oyuncu da bu transfer yazında gerçek bir dram yaşadı; bunun sonunda kısa süre önce menajerlik ajansından ayrıldı ve hâlâ yeni bir kulüp arıyor. Çünkü Atubolu'nun Breisgau'da artık bir geleceği kalmadı; menajerlerinin yönlendirmesiyle güçlü bir sezonun ardından transfer isteğini güçlendirmek için mayıs ayında 2027'nin ötesine uzanacak sözleşme yenileme teklifini reddetmişti.

Hedef, Premier League'de Avrupa kupaları hedefi olan bir kulübe gitmekti. Aston Villa sürekli olarak potansiyel alıcı olarak anıldı. Ancak burada Emiliano Martinez 1 numara olarak kaldı ve İngiltere'den, yükselen ekipler Hull City ve Coventry dışında, şimdiye kadar duyumlara göre başka ciddi bir ilgi de olmadı.

Buna rağmen Atubolu'nun menajerlerinin Alman file bekçisine, ilgili kulüplerde as kalecinin ayrılması hâlinde Borussia Dortmund, AC Milan ya da Aston Villa gibi kulüplerde hâlâ çok sıcak bir transfer adayı olduğu izlenimini verdiği belirtiliyor. Ancak beklendiği üzere bu, transfer penceresinin kapanmasına on gün kala bugün itibarıyla gerçekleşmedi.

Atubolu cephesinde durgunluk yaşanırken Sport-Club, 24 yaşındaki oyuncunun bu açıklamasının hemen ardından harekete geçti ve kısa süre sonra Mio Backhaus'u 12 milyon euroyla kulüp rekoru bonservis karşılığında transfer ederek yeni as 1 numarasını kadrosuna kattı. Atubolu ise sözleşmesinin bitimine bir yıl kala, kendisi için az da olsa cazip bir yeni kulüp bulamaması durumunda tribün tehlikesiyle karşı karşıya. Freiburg kalecisinin son yıllarda Alman Milli Takımı'nın radarına girdiği ve geleceğin muhtemel as kalecisi olarak görüldüğü düşünülürse, bu gerçekten korkunç bir senaryo.

Atubolu için artık "en istikrarlı alternatif" Eintracht Frankfurt

Bu nedenle Atubolu'nun artık Frankfurt'a transfer fikrine sıcak bakabileceği, son olarak kicker'da yer aldı. Buna göre Eintracht, tamamen ters tepen Avrupa'nın dev kulüplerinden birine gitme planına karşı "en istikrarlı alternatif" olarak görülüyor. Tek soru, Eintracht'ın Atubolu'yu gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı. Sport-Club, herkesin bildiği bu ikileme rağmen en az 15 milyon euro istiyor.

kicker'ın aktardığına göre Freiburg ile Eintracht arasında henüz somut görüşmeler yapılmadı. Hütter'in eski kulübü Monaco ile SGE arasında da durum aynı. Son dönemde Eintracht, Atubolu'nun yanı sıra Frankfurt'ta son derece sevilen Lukas Hradecky'nin geri dönüşüyle de anılmıştı. Ancak kicker'a göre bu ihtimal "sıcak" değil.

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