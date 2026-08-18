Noah Atubolu için kötü haber mi? Eintracht Frankfurt, sansasyonel bir geri dönüş hamlesini düşünüyor gibi görünüyor

Bild gazetesinin haberine göre, Hessen ekibinin listesinde 24 yaşındaki kalecinin yanı sıra, halen kulübü olan SC Freiburg’dan başka file bekçileri de bulunuyor. Bunlar arasında, uzun süredir Frankfurt’un gündeminde olduğu söylenen Lukas Hradecky de yer alıyor.

36 yaşındaki kaleci, 2015 ile 2018 yılları arasında Eintracht Frankfurt forması giydi, ardından taraftarın sevgilisi olarak Bayer Leverkusen’e transfer oldu. Fin kaleci, 2025 yazında ise yoluna AS Monaco’da devam etti; burada prenslere yaraşır bir maaş kazandığı ve 2027’ye kadar sözleşmesinin bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle tarafların yeniden bir araya gelmesi kolay görünmüyor.

Her şeye rağmen, kaleyi güvence altına almak için halen öncelikli çözümün Atubolu olduğu ifade ediliyor. Transfer olmak isteyen kaleciye yönelik bu iddia edilen ilgi, FC Brentford ile oynanan hazırlık maçındaki feci 0-7’lik yenilginin ardından sızmıştı. Frankfurt’un yeni bir birinci kaleci aradığı ve bunun da, sportif direktör Markus Krösche’nin hazırlık kampı sırasında Michael Zetterer ile Kaua Santos ikilisine güvenmeye devam etmek istediklerini vurgulamasının ardından belirgin bir rota değişikliğine işaret ettiği belirtiliyor: "Şu anda bu yapıda bir değişiklik yapmak gündemde değil."

Eintracht Frankfurt: Noah Atubolu transferinin gerçekleşme ihtimali ne kadar?

Bild gazetesine göre SC Freiburg ile zorlu görüşmeler bekleniyor. Breisgau temsilcisinin 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis talep ettiği belirtiliyor. Ancak önce en az bir başka kalecinin kulüpten ayrılması gerekiyor ve burada da yeni bir sorun ortaya çıkıyor: Habere göre Zetterer, SGE’den ayrılmak istemiyor. Aslında Kevin Trapp’ın yerini alması beklenen Santos ise bu nedenle ayrılma ihtimali daha yüksek isim olarak görülüyor.

Genç Brezilyalı, birinci kaleci olduktan sonra çok sayıda hata yaptı ve yeni sezonda da kendisini yeniden kanıtlama fırsatı bulması bekleniyordu. Ancak görünüşe göre kredisi şimdiden yeniden tükenmiş durumda. Brentford karşısında Santos bir kez daha kötü bir görüntü verirken, bunun yönetim katında ve teknik direktör Adi Hütter nezdinde yeni, tecrübeli bir ismin transfer edilmesi yönünde kararın olgunlaşmasına yol açtığı iddia ediliyor. Ayrıca sakatlığa yatkın olduğu söylenen 23 yaşındaki oyuncunun piyasasının olup olmadığı da haberde yer alıyor.

Atubolu’nun bonservisinin sorun yaratmasının bir diğer nedeni de, kadronun geri kalanında da takviye ihtiyacının bulunması. Savunmada da hücumda da boşluklar göze çarpıyor. Hücum hattında ise Arnaud Kalimuendo’nun yeniden kiralanmasına dair umut sürüyor.

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Noah Atubolu neden hâlâ yeni bir kulüp bulamadı?

Atubolu ise aylar önce SC Freiburg’un sözleşme teklifini reddedip ayrılık isteğini iletmesinin ardından yeni bir kulüp bulmak için çaresizce arayışını sürdürüyor. Freiburg’da artık onun için bir gelecek yok, çünkü Breisgau ekibi Mio Backhaus’u kulüp içi rekor bir bonservis bedeliyle yeni kaleci olarak çoktan kadrosuna kattı. Atubolu’nun hayalindeki adres hâlâ Premier League olsa da, bugüne kadar bu lige bir transfer ihtimali belirmiş değil. Bunun bir nedeni de, Hull City ile Coventry City’den gelen teklifleri geri çevirdiğinin söylenmesi.

kickerin haberine göre, en azından AFC Bournemouth’un ilgisi bulunuyor, ancak henüz somut görüşmeler gerçekleşmedi. Bunun, yine ilgili olduğu öne sürülen Olympique Marseille, SSC Napoli ve Juventus için de geçerli olduğu belirtiliyor. Ancak İngiltere, İtalya ve Fransa’da liglerin gelecek hafta sonunda başlayacak olması, Atubolu ve danışmanları üzerindeki zaman baskısını artırıyor.

Atubolu’yu, herkesin tanıdığı ve sıra dışı Ali Barat’ın yönettiği Epic Sports ajansı temsil ediyor. kicker haberine göre Alman kaleci, temsilcilerinin kendisine asılsız umutlar verdiği gerekçesiyle yaptıkları işten "uzun süredir memnun değil".