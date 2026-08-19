kicker ve Süddeutsche Zeitung'ın ortaklaşa aktardığına göre kaleci, çarşamba günü frene bastı. Kendi deyimleriyle “butik” ajansa 4 Ocak'ta transfer olmasının üzerinden yaklaşık yedi ay geçmesine rağmen Atubolu hâlâ yeni bir kulüp bulamadı; SC Freiburg'a ayrılık talebini iletmiş ve bu süreçte 2027'ye kadar devam eden sözleşmesini uzatma teklifini geri çevirmişti.

Epic Sports, kicker'ın sorusu üzerine ayrılığı zaten doğruladı. Bundan sadece birkaç gün önce dergi, Atubolu'nun menajerlerinin çalışmasından duyduğu büyük memnuniyetsizliği yazmıştı. 24 yaşındaki file bekçisine yanlış vaatlerde bulunulduğu belirtildi. Kendisine, ilgili kulüplerde as kalecinin ayrılması halinde Borussia Dortmund, AC Milan ve Aston Villa başta olmak üzere bazı takımlarda güçlü bir transfer adayı olduğu ima edildi. Ancak söz konusu kulüplerde kalede bir değişim olacağına dair yaz boyunca hiçbir işaret ortaya çıkmadı.

Atubolu'nun Premier League hayalinden vazgeçmek zorunda kalabileceği haftalardır konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre şu ana kadar önüne çıkan tek seçenekler, yeni yükselen Hull ve Coventry City olmuş durumda. Ancak Manuel Neuer'in Almanya Milli Takımı kalesindeki halef adayları arasında gösterilen hırslı kalecinin iki kulübe de olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor. Artık zaman da aleyhine işliyor. Avrupa'nın üst düzey ligalarında transfer dönemi 1 Eylül'de kapanıyor, beş büyük lig ise çoktan başlamak üzere. İspanya'da lig maratonu ise zaten başladı.

Noah Atubolu şimdi Eintracht Frankfurt'a mı gidiyor?

Breisgau'da bir sezonu tribünde geçirme kâbusundan kaçınmak isteyen Atubolu'nun artık planlarını değiştirdiği öne sürülüyor. SC Freiburg, SV Werder Bremen'den 12 milyon euroyla kulüp rekoru bedelle Mio Backhaus'u alarak halefini zaten kadrosuna kattı. Şu an için en olası çıkış yolu ise Bundesliga gibi görünüyor.

kicker'a göre Eintracht Frankfurt, artık Main kıyısına bir transferi kendisi de düşünebilen Atubolu'yu radarına aldı. Hessen ekibi, FC Brentford karşısında oynanan hazırlık maçındaki ağır 0-7'lik yenilginin ardından yeni bir bir numara arıyor. Ne sakatlıklara ve hatalara açık Kaua Santos'un ne de ancak geçen yaz Werder Bremen'den gelen Michael Zetterer'in yeni teknik direktör Adi Hütter'i ikna edebildiği düşünülüyor.

Ancak burada soru işareti, Eintracht'ın Atubolu'nun hizmetlerini gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı. Herkesin bildiği bu drama rağmen Freiburg'un hâlâ 15 milyon euro bonservis talep ettiği, SGE'nin ise bu yaz için planladığı 50 milyon euroluk transfer fazlası hedefine henüz ulaşamadığı belirtiliyor. Buna bağlı olarak iki kulüp arasında henüz somut görüşmeler de gerçekleşmedi. Ayrıca mevcut kaleci ikilisinden birinin de muhtemelen gönderilmesi gerekiyor. Ancak Zetterer'in takımda kalmakta ısrar ettiği, Kaua Santos için ise çok sayıdaki hatası ve sakatlığa yatkınlığı nedeniyle pazarın çok geniş olmadığı ifade ediliyor.

Atubolu'ya alternatif olarak son dönemde Lukas Hradecky'nin geri döndürülmesi üzerine de spekülasyonlar yapılmıştı; bonservis açısından bakıldığında onun çok daha uygun maliyetli olacağı düşünülüyor. Ancak 36 yaşındaki kalecinin AS Monaco'da da prenslere yaraşır bir maaş aldığı ve yaşı nedeniyle olsa olsa geçici bir çözüm olabileceği belirtiliyor. kicker'ın haberine göre, Finlandiyalı kaleciyle ilgili ihtimal bu nedenle de çok güçlü değil; Hradecky, 2018'de Bayer Leverkusen'e gitmeden önce üç yıl boyunca Eintracht'ın kalesini korumuştu.

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Noah Atubolu'nun menajeri: Ali Barat neyle tanınıyor?

Uzun süre yalnızca bireysel çalışan ve artık en azından yeniden Freiburg'un takım antrenmanlarına katılan Atubolu, kicker'a göre Frankfurt'taki olası bir görevin yanı sıra başka seçenekleri de değerlendiriyor. Son dönemde SSC Napoli, Olympique Marsilya ve AFC Bournemouth'un ilgisine dair gevşek söylentiler de vardı.

Ali Barat'ın ekibi ise durumu tamamen yanlış değerlendirdi. Üstelik bu, açıklanması oldukça güç bir durum. Sonuçta Epic Sports son derece geniş bağlantılara sahip. Ajans, önemli ve tanınmış oyunculardan oluşan geniş bir portföyle ilgileniyor. Örneğin 2023 yazında Moises Caicedo'nun 130 milyon euroluk FC Chelsea transferine aracılık etti. Ayrıca İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından iki kez yılın en iyi menajeri seçilen Barat, FC Bayern Münih için de yabancı bir isim değil.

Geçen yıl İranlı menajer, Nicolas Jackson'ın FC Chelsea ile yapılan yüksek maliyetli kiralık transferini ayarladı ve ardından “Ali Barat oyunu yeniden tanımladı” başlıklı fazlasıyla tuhaf bir basın bülteniyle bunun için en başta kendisini övdü. Söz konusu metin, transferin resmen açıklanmasından yalnızca 13 dakika sonra yayımlandı; üstelik normalde sektörde bu kadar ayrıntılı biçimde kamuoyuna açıklanmayan rakamlarla birlikte.



