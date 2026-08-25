Reddedilen sözleşme uzatma teklifi, ayrılık isteği, yerine büyük bir bonservisle halefinin alınması, duraksama, neredeyse hiç teklif gelmemesi, menajerini kovması: Bu transfer yazı, Noah Atubolu’nun hafızasında çok uzun süre yer edecek gibi görünüyor. Almanya Milli Takımı’nın gelecekteki bir numarası olarak görülen kaleciyi, SC Freiburg’da alınan ihmalkâr kararlar zinciri nedeniyle tribün tehdidi bekliyordu.

Ancak artık rüzgâr biraz tersine dönmüş durumda: Eintracht Frankfurt, Atubolu’yu yeni bir numara bir olarak istiyor ve daha da önemlisi, Atubolu da artık SGE’ye gitmek istiyor. Eintracht’ı, Premier League hayalini gerçekleştirme planının tamamen suya düşmesinin ardından “en istikrarlı alternatif” olarak görüyor. Şimdi iki kulübün bir şekilde anlaşması gerekiyor. Yine de: Aylar süren büyüyen belirsizliğin ardından Atubolu’ya küçük de olsa mutlu bir son göründü. Aynı mevkideki bir isim ise şu anda bunu herhalde ancak hayal edebiliyordur.

Florian Kastenmeier yürek parçalayan şekilde ağlıyordu. 17 Mayıs 2026 sadece Fortuna Düsseldorf için tam anlamıyla bir kâbusa ve kulübün yakın tarihindeki en kara günlerden birine dönüşmekle kalmamıştı, aynı zamanda Ren ekibinin kaptanı için de öyleydi. Greuther Fürth deplasmanındaki feci 0-3’ün ardından, sezona kendi kendini yükselme adayı ilan ederek başlayan takımın şoke edici küme düşüşü kesinleşti. Sonrasında da Kastenmeier’in içinden, 34 maç haftası boyunca kansız ve işlevsiz bir takımın sergilediği pek çok sefil performansın en acınası olanına dair tüm hayal kırıklığı, acı ve öfke taştı.

Kastenmeier, küme düşüşün ardından taraftarlar tarafından kabul gören tek oyuncu oldu

Kastenmeier o gün, öfkeden deliye dönen Düsseldorf taraftarlarına can güvenliği tehlikesi olmadan yaklaşmasına izin verilen tek oyuncuydu. Düsseldorf “takımının” geri kalanı “Biz Fortuna’yız, siz değilsiniz” tezahüratları eşliğinde utanç içinde uğurlanırken, yerle bir olmuş durumdaki Kastenmeier deplasman tribünündeki taraftarların yanına gitti. Onlarla birlikte yas tuttu, megafonla taraftarlara özür sözleri iletti. Taraftarlar da cesaret verici alkışlarla karşılık verdi, bir kez daha hiçbir suçu olmayan kaptanlarına sarıldı.

Bu, Kastenmeier’in yedi yıl boyunca kulüpte ve taraftar nezdinde inşa ettiği konumun bir sembolüydü. 2020’nin başında, o dönem sakat olan ve Manchester City’den kiralanan Zach Steffen’in yerine Bundesliga’nın ikinci yarısının tamamında bir numara olarak görev yaptı ve bu statüyü bir daha hiç bırakmadı. Kastenmeier, o andan itibaren mali sıkıntılar nedeniyle sürekli değişim geçiren Düsseldorf takımındaki az sayıdaki istikrarlı isimden biri oldu.

Kilit oyuncular geldi ve gitti ama Kastenmeier kaldı ve 2. Bundesliga’nın en iyi kalecilerinden birine dönüştü. Çizgide ve bire birlerde güçlüydü, top kullanımı açısından kaleciler için neredeyse parlaktı ve oyun kurulumunda da özellikleri vardı, ancak zaman zaman yaptığı büyük hatalar da oluyordu; buna rağmen bunlar ona her zaman çabucak affediliyordu.

Neredeyse iki yıldan biraz daha uzun süre önce, as kaleci olarak Bundesliga’ya dönme hayali gerçek olacaktı ancak Düsseldorf’un kırılgan yapısı, VfL Bochum’a karşı oynanan play-off ilk maçındaki 3-0’lık avantajın ardından kendi sahasında tarihi şekilde çöktü. İki yıl ve bir başka tarihi çöküşün ardından Kastenmeier artık daha fazlasını istemedi.

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Florian Kastenmeier hayatının “en zor kararını” verdi

Fortuna’daki döneminde çok fazla şey yaşanmıştı. İnişler çıkışlar, 2024’teki kupa yarı finali, kıl payı kaçan yükselme ve Fürth’teki dramatik süper felaket. Yeni sportif direktör Samir Arabi’nin tüm girişimlerine rağmen, ki ilk icraatı olarak doğrudan teknik direktör Alexander Ende ile kaptan Kastenmeier’in yanına Mallorca’ya uçmuştu, Kastenmeier enkaza dönmüş Fortuna’da yeni sözleşmeye imza atmamayı seçti.

Neden kariyerinin en iyi futbol çağında, Bundesliga’da da birinci kaleci olma hedefleri bulunan en iyi ikinci lig kalecilerinden biri olarak üçüncü lige düşmenin acı yolculuğuna çıksındı? Kastenmeier bu kararı kolay vermedi, haftalar boyunca bununla boğuştu. Sonuçta bu, ona karşı olumsuz yorumlanan tek durumdu; zira kulübün, kapıdaki büyük yeniden yapılanma öncesinde (yalnızca yedi oyuncunun üçüncü lig için geçerli sözleşmesi vardı) aslında derhal netliğe ihtiyacı bulunuyordu.

Kaleci, duygusal bir açıklamasında kulübe olan derin bağlılığını inandırıcı biçimde ortaya koyarken bunun “hayatımda vermek zorunda kaldığım en zor karar” olduğunu söyledi, ancak artık “yeni bir yola girmesi” gerektiğini de vurguladı: “Kariyerim için ulaşmak istediğim hedefler belirledim. Tercihen Fortuna ile. Ancak bu hedefler son dönemde çok uzaklara gitti ve ben, kendi yolumda ilerlemeye devam edebilmek için bir sonraki adımı atmam gereken bir yaştayım.”

Sonuçta Düsseldorf’ta kimse buna ona içerleyemedi.

Kastenmeier çok sayıda kulübe hayır dedi: Fazla mı hesap yaptı?

Ancak Kastenmeier için Fortuna’daki bu acı son, anlaşılır olsa da muhtemelen kaderini olumsuz etkileyebilecek bir karardı. Artık sektörde kapalı kapılar ardında, Kastenmeier’in fazla seçici davrandığı için sonunda yanlış hesap yapmış olabileceği konuşuluyor.

Çünkü önünde gerçekten de hiç fena olmayan teklifler olmasına rağmen hâlâ yeni bir kulüp bulamadı ve haftalardır da muhtemel talipler konusunda sessizlik hâkim.

Bir dönem Fortuna’da kendisini kaptan yapan eski teknik direktörü Daniel Thioune’ye, Werder Bremen’de Karl Hein’in arkasında yeni ikinci kaleci ve rakip olma şeklindeki bu tercih edilen seçeneği nedeniyle hayır dedi. kicker’ın aktardığına göre Hertha BSC’ye de olumsuz yanıt verdi; oysa başkent ekibi, Tjark Ernst’in Feyenoord Rotterdam’a satışının ardından onu yeni birinci kaleci olarak kadrosuna katmak istiyordu. Rheinische Post’un haberine göre Hertha’nın teklifi hâlâ masada. Ancak şu ana kadar bunu kabul etmedi. Hannover 96’nın da ilgi gösterdiği belirtiliyor, fakat kicker’ın yazdığı üzere Kastenmeier yurt dışında bir durağı tercih ediyor.

Muhtemelen Hollanda veya Belçika birinci ligi, Kastenmeier’in planlarında özel bir yer tutuyor. Kaleci Düsseldorf’a derinden bağlı ve tam anlamıyla bir aile insanı. Üç çocuğu var ve muhtemelen onları kariyer kararı nedeniyle alıştıkları çevreden koparmayı pek istemiyor.

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Kastenmeier’in mutlu sona ulaşma şansı: Hatta Şampiyonlar Ligi’nde mi oynayacak?

Ancak Berliner Kurier’e göre başka bir yerde gerçekten son derece cazip bir seçenek de ortaya çıkabilir. İddiaya göre Como 1907, 2025 yazında zaten Kastenmeier’le ilgilenmişti; şimdi bonservissiz olarak alınabilecek durumda olması nedeniyle bu ilgi yeniden alevlenebilir, gazete en azından temmuz sonunda böyle spekülasyon yapmıştı. O tarihten bu yana ise bu konuda yeni bir gelişme yaşanmadı.

Yalnızca yavaş dönen kaleci transfer çarkının şu anda belki de en büyük kaybedenlerinden biri olan Kastenmeier için bu, sportif açıdan bazı tavizler vermesi gerekse de muhtemelen gerçekleşmiş bir rüya olurdu. Jean Butez, Cesc Fabregas yönetiminde ilk tercih konumunda ve Serie A açılışında Udinese karşısında takımı sahaya hatta kaptan olarak çıkardı. Bu nedenle Kastenmeier daha çok ikinci kaleci olarak düşünülürdü. Şu anda bu rol Emil Audero’da, ancak onun Juventus’a yedek olarak transferiyle ilgili iddialar var.

Meydan okuyucu rolünün bedeli göz ardı edilecek gibi değil. Como’nun ilgisi gerçekten somutlaşır ve Kastenmeier oraya giderse, İtalya’nın yükselişteki kulüplerinden birine transfer olacak; bu kulüp, Serie A’ya yükseldikten yalnızca iki yıl sonra sansasyonel biçimde Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. 29 yaşındaki oyuncu maaş açısından da muhtemelen bir adımdan çok daha fazlasını atmış olur.

Böylece, şu anda kapıda duran ve bir sezonu tamamen kulüpsüz geçirme ihtimali taşıyan korku senaryosu, yine de küçük bir masala dönüşebilirdi. Ona fazla seçici davrandığını öne süren eleştirmenler anında susmak ve bu bekleyişle tamamen doğru kararı verdiğini kabul etmek zorunda kalırdı.

Ancak şu anda Kastenmeier’in üzerinde hâlâ bir şekilde kaybeden imajı var. Yine de Atubolu örneği, Almanya ve Avrupa’da yavaşlayan kaleci çarkının aslında ne kadar hızlı yeniden dönmeye başlayabileceğini gösteriyor.

Florian Kastenmeier: Performans verileri ve istatistikleri

Kulüp Maç Yenilen gol Gol yemeden tamamlanan maç Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







