Reddedilen sözleşme uzatma teklifi, ayrılık isteği, yerine büyük para harcanarak bir halefin alınması, duraklama, neredeyse hiç teklif gelmemesi, menajerini kovması: Bu transfer yazı Noah Atubolu’nun hafızasında çok uzun süre yer edecek gibi görünüyor. Almanya Milli Takımı’nın gelecekteki bir numarası olarak görülen kaleci, SC Freiburg’da yapılan ihmalkâr kararlar zinciri nedeniyle tribüne çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Ancak artık tablo biraz değişti: Eintracht Frankfurt, Atubolu’yu yeni bir numarası yapmak istiyor ve daha da önemlisi, Atubolu da artık SGE’ye gitmek istiyor, Eintracht’ı Premier League hayalini gerçekleştirmeye yönelik tamamen hüsranla sonuçlanan planına karşı "en istikrarlı alternatif" olarak görüyor. Şimdi iki kulübün bir şekilde anlaşması gerekiyor. Buna rağmen: Atubolu’yu, giderek artan belirsizlikle geçen ayların ardından küçük bir mutlu son bekliyor. Bir mevkiidaşı içinse bu şu anda herhalde yalnızca bir hayal.

Florian Kastenmeier yürek parçalayıcı şekilde ağlıyordu. 17 Mayıs 2026 sadece Fortuna Düsseldorf için gerçek bir kabusa ve kulübün yakın tarihindeki en kara günlerden birine dönüşmemişti, aynı zamanda Ren ekibinin kaptanı için de öyleydi. Greuther Fürth deplasmanındaki feci 0-3’ün ardından, sezon öncesinde kendisini yükselme adayı ilan eden takımın şoke edici küme düşüşü kesinleşmişti. Sonrasında ise Kastenmeier’in içinden, 34 maç haftası boyunca ruhsuz ve işlevsiz bir takımın birçok berbat performansı arasındaki en acınası gösteriye duyduğu tüm hayal kırıklığı, acı ve öfke dışarı taştı.

Kastenmeier, küme düşüşün ardından taraftarların kabul ettiği tek oyuncu oldu

Kastenmeier, o gün öfkeyle çılgına dönen Düsseldorf taraftarlarına can güvenliğini riske atmadan yaklaşmasına izin verilen tek oyuncuydu. Düsseldorf "takımı"nın geri kalanı "Biz Fortuna’yız, siz değilsiniz" tezahüratları eşliğinde yuhalanıp utanç içinde uğurlanırken, yıkılmış durumdaki Kastenmeier deplasman tribünündeki taraftarların yanına gitti. Onlarla birlikte yas tuttu, megafonla taraftarlara özür sözleri iletti. Taraftarlar ise onu cesaretlendirici alkışlarla karşıladı, kaptanlarına sarıldı; o kaptan ki bir kez daha hiçbir suç işlememişti.

Bu, Kastenmeier’in yedi yıl boyunca kulüpte ve taraftar nezdinde inşa ettiği konumun bir yansımasıydı. 2020’nin başında, o dönem sakat olan ve Manchester City’den kiralanan Zach Steffen’in yerine Bundesliga’nın ikinci yarısının tamamında bir numara olarak görev yaptı ve bu statüyü bir daha hiç bırakmadı. Kastenmeier, o andan itibaren, mali sıkıntılar nedeniyle sürekli yeniden yapılanan Düsseldorf takımının az sayıdaki değişmezlerinden biri oldu.

Kilit oyuncular geldi ve gitti, ama Kastenmeier kaldı ve 2. Bundesliga’nın en iyi kalecilerinden birine dönüştü. Çizgi üzerinde ve bire birlerde güçlüydü, bir kaleci için neredeyse parlak sayılabilecek kadar iyi ayaklara sahipti ve oyun kurulumunda da kalite sunuyordu, ancak zaman zaman yaptığı büyük hatalar da vardı; buna rağmen bunlar ona hep hızlıca affedildi.

Neredeyse iki yıl önce as kaleci olarak Bundesliga’ya geri dönme hayali gerçek olacaktı, ancak Düsseldorf’un kırılgan sinir yapısı, VfL Bochum’a karşı iç sahadaki play-off ilk maçında yakaladığı 3-0’lık üstünlüğün ardından tarihi biçimde çöktü. İki yıl ve bir tarihi çöküş daha sonra Kastenmeier artık bunu istemiyordu.

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Florian Kastenmeier hayatının "en zor kararını" verdi

Fortuna’daki döneminde çok fazla şey yaşanmıştı. İnişler ve çıkışlar, 2024’teki kupa yarı finali, kıl payı kaçan yükseliş ve Fürth’teki dramatik süper çöküş. Yeni sportif direktör Samir Arabi’nin tüm girişimlerine rağmen, ki göreve gelir gelmez ilk icraatı olarak teknik direktör Alexander Ende ve kaptan Kastenmeier’in yanına Mallorca’ya uçmuştu, Kastenmeier enkaza dönmüş Fortuna ile yeni sözleşme imzalamamaya karar verdi.

Bundesliga’da da as kaleci olma hedefi taşıyan, kariyerinin en iyi futbol çağındaki 2. Bundesliga’nın en iyi kalecilerinden biri olarak neden acı verici şekilde üçüncü lige düşüş yoluna girsin ki? Kastenmeier bu kararı kolay vermedi, haftalar boyunca bununla boğuştu. Bu, ona gerçekten olumsuz yazılan tek durumdu; sonuçta kulübün, tam kapsamlı bir yeniden yapılanmanın eşiğindeyken (yalnızca yedi oyuncunun 3. Lig için geçerli sözleşmesi vardı) derhal netliğe ihtiyacı vardı.

Kaleci, duygusal bir açıklamasında kulübe olan derin bağlılığını inandırıcı biçimde ortaya koyarken bunun "hayatımda vermek zorunda kaldığım en zor karar" olduğunu söyledi, ancak artık "yeni bir yola girmesi" gerektiğini de vurguladı: "Kariyerim için ulaşmak istediğim hedefler belirledim. En çok da Fortuna ile. Ama bu hedefler son dönemde çok uzaklaştı ve ben, kendi yoluma devam edebilmek için bir sonraki adımı atmam gereken bir yaştayım."

Sonunda Düsseldorf’ta kimse buna onu suçlayarak yaklaşamadı.

Kastenmeier birçok kulübü geri çevirdi: Fazla mı risk aldı?

Ancak Kastenmeier için Fortuna’daki acı son, anlaşılabilir olsa da muhtemelen kaderini olumsuz etkileyebilecek bir karardı. Artık kulislerde, Kastenmeier’in sonunda fazla seçici davrandığı için hata yapmış olabileceği fısıldanıyor.

Çünkü elinde gerçekten de makul teklifler olmasına rağmen hâlâ yeni bir kulüp bulabilmiş değil ve haftalardır olası ilgilenenler konusunda sessizlik hakim.

Kendisine bir zamanlar Fortuna’da kaptanlık pazubandını veren eski teknik direktörü Daniel Thioune’ye hayır dedi, çünkü Werder Bremen’de Karl Hein’in arkasında ve ona rakip olacak yeni ikinci kaleci olarak yalnızca arzu edilen çözüm konumundaydı. kicker’ın aktardığına göre, Hertha BSC’ye de olumsuz yanıt verdi; oysa Başkent ekibi, Tjark Ernst’in Feyenoord Rotterdam’a satılmasının ardından onu yeni birinci kalecisi yapmak istiyordu. Rheinische Post’un haberine göre Hertha’nın ona teklifi hâlâ masada. Ancak Kastenmeier bunu bugüne kadar kabul etmedi. Hannover 96’nın da ilgi gösterdiği söyleniyor, fakat kicker’da yer aldığı üzere Kastenmeier yurt dışında bir durağı tercih ediyor.

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Kastenmeier’in mutlu son şansı: Hatta Şampiyonlar Ligi’nde mi oynayacak?

Ve orada, Berliner Kurier’e göre gerçekten de son derece cazip bir seçenek ortaya çıkabilir. İddiaya göre Como 1907, 2025 yazında zaten Kastenmeier’le ilgilenmişti; şimdi bonservissiz olarak alınabilecek durumda olduğu için bu ilgi yeniden alevlenebilir, en azından gazete temmuz sonunda böyle bir spekülasyonda bulundu. O tarihten bu yana ise bu konuyla ilgili yeni bir gelişme duyulmadı.

Kastenmeier için, şu anda belki de yavaş dönen kaleci piyasasının en büyük kaybedenlerinden biri olarak, bu muhtemelen gerçekleşen bir rüya olurdu; ancak bunun için sportif açıdan bazı tavizler vermesi gerekirdi. Jean Butez, Cesc Fabregas yönetiminde yerini sağlamlaştırmış durumda, hatta Serie A açılışında Udinese karşısında takımı sahaya kaptan olarak çıkardı. Bu nedenle Kastenmeier daha çok ikinci kaleci olarak planlanacaktı. Bu rol şu anda Emil Audero’ya ait, ancak onun Juventus’a yedek kaleci olarak transferiyle ilgili iddialar bulunuyor.

Meydan okuyucu rolünün bedeli de göz ardı edilecek gibi değil. Como’nun ilgisi gerçekten somutlaşır ve Kastenmeier oraya giderse, İtalya’nın yükselişteki kulüplerinden birine transfer olacak; bu kulüp, Serie A’ya yükseldikten sadece iki yıl sonra sansasyonel şekilde Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. 29 yaşındaki kaleci maaş açısından da muhtemelen bir adımdan fazlasını ileri atmış olur.

Böylece şu anda tehdit oluşturan, tüm bir sezonu kulüpsüz geçirme korku senaryosu yine de küçük bir masala dönüşmüş olurdu. Ona fazla seçici davrandığını öne süren eleştirmenler hemen susmak zorunda kalır ve bu bekleyişle tamamen doğru kararı verdiğini teslim ederdi.

Ancak şu anda Kastenmeier’in üzerinde hâlâ bir şekilde kaybeden imajı var. Yine de Atubolu örneği, Almanya ve Avrupa’daki ağır işleyen kaleci piyasasının aslında ne kadar hızlı dönebileceğini gösteriyor.

Florian Kastenmeier: Performans verileri ve istatistikleri

Kulüp Maç Yenilen gol Gol yemeden tamamlanan maç Fortuna Düsseldorf 228 320 55 VfB Stuttgart II 57 87 14 FC Augsburg II 28 36 8







