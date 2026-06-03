Noa Vahle ve Valentijn Driessen, Virgil van Dijk'ın ani sürpriziyle karşı karşıya kalır: "İnanılmaz, şimdi de o mu karışacak!"

Zeist'ten dikkat çeken görüntüler. Valentijn Driessen ve Noa Vahle, Vandaag Inside adına Hollanda milli takım oyuncularının kıyafetleri hakkında bir video çekmeye çalışırken, Virgil van Dijk tarafından aniden kesintiye uğradılar. Oranje'nin kaptanı, Driessen'in kıyafetine de bir yorum yapmadan edemedi.

Her milli maç döneminde tekrarlanan bir konu var: Oranje milli takım oyuncularının kıyafetleri. Bu sefer de bu konu hakkında çok şey söylendi ve yazıldı. Özellikle Memphis Depay çok konuşuldu, ancak Van Dijk de dikkat çekti.

“Az önce Virgil van Dijk ile konuştum ve o da sana kıyafetin hakkında bir şeyler söylediğini söyledi,” diye başlıyor Vahle, Driessen’e. “Evet, onu hayal kırıklığına uğratmadığını söyledi. En azından duymak istediğim buydu,” diye ekliyor Driessen.

Ardından Oranje kaptanının görünüşü tartışıldı. “Evet, sen bunun doğru olduğunu istiyorsan, doğrudur,” dedi Driessen. “Ceketi pek sevmedim. Evet, o ayakkabılar, olağanüstü bir şey yok. VanHaren markası.”

Kısa bir süre sonra Van Dijk, Vahle ve Driessen'in orada olduğunu fark eder. Defans oyuncusu, bu konuya karışmadan duramaz. “Sen de kendi kıyafetini giy o zaman!” diye futbol şefine seslenir.

“İnanılmaz, şimdi de bu işe karışıyor!”, diye gülüyor Driessen. “Uzaktan benim kıyafetlerimi eleştirmeye cesaret ediyor… Sen de yapıyorsun, herkes yapıyor. Birazdan arabada ağlayacağım”, diye göz kırparak sözlerini bitiriyor.