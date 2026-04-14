Noa Vahle iki Hollandalı oyuncuyu yerden yere vurdu: "O zaman sadece korkuyorsun"

Noa Vahle, geçen hafta Shakhtar Donetsk maçı öncesinde geç kalan AZ'nin genç yetenekleri Elijah Dijkstra ve Ro-Zangelo Daal'a sinirlendi. Muhabir, bunu HNM De Podcast'te dile getirdi.

“AZ’den geç kalan Elijah Dijkstra ve Ro-Zangelo Daal hakkında biraz sızlanmak istiyorum,” diye başlıyor Vahle, Hélène Hendriks ve Merel Ek ile birlikte hazırladığı podcast’te.

"Kulübe giderken trafikte sıkışırsan, geç kalman olabilir. Ama bu iki adam maçtan önceki gün, Krakow'da geç kaldılar. Birlikte bir otelde kalıyorlar ve geç kalıyorlar."

“Teknik direktör Leeroy Echteld bu konuda bir şeyler söyledi. Bu kabul edilemez, bir daha olmamalı. Ve sonra maç gününde de toplantıya geç kalıyorlar. Bu ne kadar zor olabilir ki?”, eleştirel Vahle yüksek sesle soruyor.

Dijkstra ve Daal, sonunda AZ'de yedek kulübesinde oturdu ve AZ, Shakhtar'a 3-0 yenildi. “Alkmaar'daki rövanş maçı çok zorlu geçecek.” Vahle, AZ'nin yetenekli oyuncuları ile tamamen farklı koşullara maruz kalan Shakhtar oyuncuları arasında büyük bir kontrast görüyor. Buna büyük saygı duyuyor. “Shakhtar'ın oyuncuları ne tür bir dünyada yaşıyorlar...”

“O çocuklar bunu yapıyor, ama Daal ve Dijkstra böyle bir maç öncesinde beş yıldızlı otellerine zamanında gelemiyorlar. Bence bu gerçekten çok saçma. Takımını ciddiye almıyorsun, aslında kimseyi ciddiye almıyorsun,” diyor Vahle. “Bunu gerçekten anlamıyorum. Ne kadar zor olabilir ki?”

Geçen Pazar günü Dijkstra ve Daal yine AZ için önemliydiler. Özellikle ilki, sc Heerenveen'e karşı (3-0 galibiyet) mükemmel bir maç çıkardı. On dokuz yaşındaki sağ bek, VZ Haftanın Takımı'nda yerini aldı.