Noa Vahle, Hollanda milli takımının neden Özbekistan ile hazırlık maçı yaptığını tam olarak açıklıyor: “Onlar tıpkı…”

Noa Vahle'ye göre, Hollanda milli takımının Dünya Kupası öncesindeki Özbekistan ile oynayacağı son hazırlık maçı sadece moral kazanmak için değil. Bunu HNM De Podcast'te açıkladı.

Hollanda Milli Takımı, 14 Haziran'da Japonya ile ilk grup maçını oynayacak, ancak bundan önce programda iki hazırlık maçı daha var. İlk olarak De Kuip'te Cezayir ile veda maçı oynanacak, ardından ABD'de Özbekistan ile karşılaşılacak.

Vahle'ye göre Özbekistan seçimi tesadüfen yapılmadı. "Neden böyle yaptıklarını biliyor musunuz?" diye sordu Vahle, Hélène Hendriks ve Merel Ek'e. "Biraz özgüven kazanmak için," diye yanıtladı Hendriks.

Vahle bu argümanı hemen çürütüyor. “Biraz araştırma yaptım. Onlar da Japonya gibi oynuyorlar,” diye açıklıyor. “Bu üzerinde düşünülmüş. Gerçekten üzerinde düşünülmüş.”

Özbekistan, Japonya gibi, çoğunlukla 3-4-2-1 sistemiyle oynuyor. Dolayısıyla Ronald Koeman için bu ülke, Dünya Kupası öncesinde taktik planını test etmek için ideal bir rakip gibi görünüyor.

Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun takımı, Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterecek, ancak dünya kupası finallerine iyi bir hisle gidiyor. Eleme serisinde mükemmel bir izlenim bıraktılar.

Çoğu 3 numara da artık tur atladığı için, Özbekistan da eleme turuna çıkma şansına sahip. K Grubu'ndaki rakipleri ise Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti.