Noa Vahle, Hollanda milli takımının Dünya Kupası şanslarına ilişkin analiziyle tepki topladı

Noa Vahle, Hollanda milli takımının Dünya Kupası şansları konusunda biraz karamsar. “Nieuws van de Dag” adlı televizyon programının konuklarından biri, Dünya Kupası’nın başlamasına bu kadar az bir süre kala Oranje’ye yönelik bu olumsuz tavrı hiç anlamıyor.

"Gerçeklerin ne olduğunu ve diğer ülkelerin neler yapabileceğini biliyorum," diye analiz ediyor milli takım teknik direktörü Ronald Koeman Çarşamba günü bir basın toplantısında takımının şansını değerlendirirken. "Hiçbir şey imkansız değil, elimizden geleni yapacağız. Uzaklara gidebileceğimize inanıyorum. Ancak büyük ülkeleri yenmek, bu henüz çok uzak bir ihtimal."

Vahle, Koeman'ın tutumunu anlıyor. ''Elbette şöyle diyebilir: evet, dünya şampiyonu olacağız. Ama o zaman Valentijn Driessen köşe yazısında onu paramparça eder. O zaman bunu yapmamak daha iyidir. Bence KNVB'nin hedefi yarı finale çıkmak.''

Vahle, bu yarı finale ulaşılıp ulaşılmayacağından şüphe duyuyor. "Forvetimizde Fransa veya İngiltere gibi büyük bir dünya yıldızı yok. Bence bu bize favori rolünü kazandırmaz. Gerçi böyle bir turnuvada şansın da yanınızda olması gerekir. Amerika'da 6,5 hafta kalacağımı sanmıyorum."

Meslektaşı gazeteci Fidan Ekiz, 14 Haziran'da Dünya Kupası'na başlayacak olan Hollanda milli takımı etrafındaki olumsuzluktan bıkmış durumda. "Bu çok Hollanda'ya özgü bir durum. Koeman o olumsuz tutum konusunda haklı, her şey olumsuz. Şöyle deyin: kazanacağız, iyi oynayacağız ve bunun arkasında durun."

Koeman, kısa süre önce NOS'tan Joep Schreuder ile yaptığı sohbette açık sözlü görüşlerini dile getirdi. "Olumlu bakış açısı, Hollanda'da bazen eksik olan bir şey. Biz olumsuz bir zihniyete sahibiz."

Aynı akşamki talk şovda yer alan TV yorumcusu Victor Vlam, Dünya Kupası'nda Oranje için bir "drama" öngörüyor. "Grup aşaması bittiğinde eleneceğiz."