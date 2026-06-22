Noa Vahle açıkladı: Oranje oyuncusu, Ronald Koeman ile yaptığı görüşmenin ardından derin bir üzüntü duyuyor

Donyell Malen, Hollanda milli takımındaki as yerini muhtemelen kaybetti. SBS6 muhabiri Noa Vahle’ye göre, forvet oyuncusu, Kansas City’deki Oranje antrenmanı sırasında milli takım teknik direktörü Ronald Koeman ile yaptığı uzun bir görüşmenin ardından gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.

Malen, 2-2 berabere biten Japonya ile oynanan grup maçında forvet olarak Dünya Kupası'na başladı. Ardından İsveç'e karşı oynanan maçta (5-1 galibiyet) sağ kanat olarak görev aldı, ancak devre arasında Crysencio Summerville ile değiştirildi.

Bu değişiklik Oranje için iyi sonuç verdi, zira Summerville oyuna mükemmel bir giriş yaptı ve oyuna girmesini güzel bir golle taçlandırdı. O günden beri West Ham United’ın kanat forveti için ilk 11’de yer alıp almayacağı konusunda yoğun spekülasyonlar yapılıyor.

Vahle, Pazartesi akşamı “Vandaag Inside Oranje” programında, milli takım kadrosunun şu anda tekrar Kansas City’ye döndüğünü söyledi. Antrenmanın halka açık bölümünde, Koeman ile yaptığı görüşmenin ardından özellikle Malen’in davranışları dikkatini çekti. Jan Paul van Hecke de milli takım teknik direktörü tarafından ayrı bir görüşme için kenara alındı.

“Açık bir antrenman vardı, bu sayede biraz daha uzun süre izleyebildik,” dedi Vahle. “Beni çok etkileyen şey şuydu: Milli takım teknik direktörüyle bir görüşme yaptı ve ardından 20 ila 25 dakika boyunca bir tür soğutucu kutusunun üzerinde tek başına oldukça üzgün bir şekilde oturdu. Orada oturup durdu.”

Bu durum, muhabirin Koeman’ın muhtemelen acı bir haber vermiş olabileceği yönünde bir şüpheye kapılmasına neden oldu. “Ara sıra ayağa kalkıyordu, ama o kadar üzgün görünüyordu ki, neredeyse Ronald’ın ona takımdaki yerini kaybettiğini söylediğini düşündüm.”

René van der Gijp, Koeman’ın böyle bir kararını gayet iyi anlayabileceğini söyledi. “Elbette bir teknik direktör olarak aptal değilsin,” dedi eski sağ kanat oyuncusu. “Eğer oyundan çıkarılırsan ve yerine giren oyuncu çok iyi performans gösterip bir gol atarsa, yerini kaybedersin. Buna bir şey yapamazsın.”