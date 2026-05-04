Noa Lang, saha dışındaki dikkat çekici hareketiyle kendi taraftarlarının öfkesini üzerine çekti

Noa Lang, Pazartesi günü Türkiye'de büyük bir heyecan yarattı. Hollanda milli takım oyuncusu, rapçi Lil Kleine ile birlikte "Ewa Safi" adlı şarkıyı yayınladı; şarkının klibi Galatasaray Stadyumu'nda çekildi. Görüntülerde Lang, kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin formasını giyerken görülüyor.

Noano adıyla uzun süredir müzikle uğraşan Lang, daha önce Ronnie Flex ve Jonna Fraser gibi isimlerle şarkılar yapmıştı. Müzik faaliyetleri şu anda Türkiye'de eleştiri oklarının hedefinde, özellikle de Galatasaray'daki performansı inişli çıkışlıyken ve Galatasaray'ın Napoli'nin 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği söylenirken.

Yayın zamanlaması, Türk taraftarların büyük bir kısmı için son derece kötü. X'te taraftarlar, takımın sezonun kritik bir aşamasında olmasına rağmen Lang'ın müzikle uğraşması konusunda kitlesel olarak hayal kırıklıklarını dile getiriyor. "Biz şampiyonluktan bahsediyoruz, o neyle uğraşıyor?" diye sert bir şekilde soruluyor.

Diğer tepkiler ise daha sert ve kişisel nitelikte. “Video çekme, futbol oyna” diye yazan bir taraftarın aksine, bir diğeri ise “Şu müziği bir kenara bırak da takıma odaklan, lanet olsun” diyor. Ayrıca, onun profesyonelliği konusunda da açıkça şüphe duyuluyor: “Bu adamın kafası bir futbolcudan çok bir rapçiye benziyor.”

“Otuz milyon mu? Üç milyon bile etmez,” diye sert bir şekilde söyleniyor. Başka bir taraftar daha da net: “Transferini kesinlikle kesinleştirmemeliyiz.” Fanatik’e göre bu da olmayacak.

Bazı taraftarlar konuyu daha geniş bir perspektife taşıyor: “Kulübü bir eğlence parkına çevirdiler. Sen işine bak, evlat.” Alaycı sesler de duyuluyor: “Bırakın şarkı söylesin, lütfen futboldan uzak dur.”

Aynı zamanda taraftarlar arasında farklı bir görüş de duyuluyor. Taraftarların bir kısmı ise Lang’dan oldukça memnun ve onun daha uzun süre kalmasını istiyor. “Onu bırakmayın, bizim için çok değerli” diye yazıyor bir taraftar.























