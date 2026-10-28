Juventus, çarşamba akşamı sezonun üçüncü yenilgisini aldı. Torino ekibi, Genoa'ya 2-0 kaybetti. Liman kentinin takımı adına Kingsley Ehizibue ve Tommaso Baldanzi fileleri havalandırdı. Bu sonuçla Juventus, Napoli ile aynı puanda (14) olmasına rağmen yedinci sırada kaldı. Napoli ise Noa Lang'ın da bir asist yaptığı Monza deplasmanında çok daha iyi bir akşam geçirdi (1-4).

Genoa - Juventus 2-0

Genoa'da beklendiği gibi kaleyi Justin Bijlow korudu. Rotterdamlı kaleci, vatandaşı ve takım arkadaşı Ehizibue'nin henüz 15 dakika dolmadan skoru açmasını izledi. Sağ orta saha oyuncusunun şutu, biraz da şansının yardımıyla Andrea Cambiaso'ya çarpıp ağlara gitti: 1-0.

Sezona zor bir başlangıç yapan ancak son üç maçının ikisini kazanarak iyi bir form yakalayan Genoa için işler daha da iyiye gitti. Yarım saat dolmadan Pierre Kalulu'nun hatasından yararlanan Vitinha, Baldanzi'ye pasını verdi. Baldanzi de farkı ikiye çıkardı.

Kalulu kısa süre sonra hatasını telafi edebilirdi ancak elverişli bir pozisyonda topu kötü bir vuruşla dışarı gönderdi. Bu pozisyon, Genoa'nın sert oyununa karşılık veremeyen Juventus'un maçtaki görüntüsünü özetliyordu.

Bijlow fazla zorlanmadı. Yine de son bölümde Edon Zhegrova'nın yakın direğe yönelen şutunu kurtarması gerekti; Teun Koopmeiners'ın serbest vuruşunu da üst direğe çeldi. Genoa, 13. sıraya yükselerek alt sıralardan biraz uzaklaştı.

AC Monza - Napoli 1-4

Rasmus Højlund'un beş maçlık gol hasretine son vermesi için on dakika bile gerekmedi. Giovanni Di Lorenzo'nun savunma arkasına attığı pasla buluşan Danimarkalı oyuncu, ters köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Gustavo Varela'nın devre arasından hemen önce attığı beraberlik golü, Napoli'yi sonuçta etkilemedi. İkinci yarının hemen başında Matteo Politano, uzak köşeye gönderdiği düzgün vuruşla skoru 1-2 yaptı.

Politano, Rafa Marin'in attığı üçüncü golde de büyük pay sahibiydi. Marin, İtalyan oyuncunun içeri doğru falso alan kornerini kafayla ağlara gönderdi.

Beş dakika sonra, oyuna girmesinin üzerinden de üç dakika geçmişken Kevin De Bruyne skoru 1-4'e getirdi. Noa Lang'ın savunmayı yaran ara pasında topu kaleci Noel Törnqvist'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi.



