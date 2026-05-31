Noa Lang'ın babası, forvet oyuncusunun gerginliği hakkında ilginç bir anekdot anlattı

Noa Lang, geçen hafta Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunun kesinleşmesi öncesinde oldukça gergindi. Babası Jeffrey, Pazar günü Dünya Kupası kampanyasının başlangıcında De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda bunu açıkladı.

"Noa gerginlik nedir bilmez. O bunu daha çok heyecan verici buluyor. Üzerindeki baskı ne kadar artarsa, o kadar iyi performans gösteriyor. Onu tanıyorum. O bunu sadece eğlenceli buluyor," diye açıkladı Lang senior, Zeist'ten sabah gazetesine verdiği bir video röportajda.

Jeffrey Lang, oğlunun Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alacağını beklemiyor. ''Keyif aldığını ve formda olduğunu göstermesi gerekiyor. O zaman her şey kendiliğinden gelir. Futbol budur. Cody Gakpo, Hollanda milli takımında yıllardır çok iyi performans gösteriyor. Cody iyi performans gösterdiği sürece, Noa sadece şansını beklemeli ve geldiğinde onu değerlendirmeli.''

Kanat forvetinin babası, bu hafta başında Lang junior'ın "sinirden ter içinde" olduğunu açıklamıştı. "Noa, Dünya Kupası kadrosu açıklandıktan sonra benimle FaceTime'da görüştü ve ben de 'Noa, cidden, gergindin, değil mi?' dedim. O da 'Baba, Koeman'da ne olacağı belli olmaz' dedi. Ben de dedim ki: 'Kardeşim, resmen sırılsıklamdın. Pantolonun terden ıslanmıştı.' Bunun üzerine birlikte güldük."

Jeffrey Lang daha sonra Noa Lang'ın 'Dünya Kupası'nın en önemli oyuncusu' haline gelip gelemeyeceği sorusuna değindi. ''Bence kendini gösterebilecek birçok oyuncu var. Her şey antrenmanda başlar. Orada kendini göstermelisin. Ve fırsatını yakaladığında da onu değerlendirmelisin. Ben böyle görüyorum.''

Son olarak Dünya Kupası sonrası döneme bakılıyor. Noa Lang, bir yıl Galatasaray'a kiralandıktan sonra Napoli'ye geri dönüyor. Kanat oyuncusunun zorlu bir iş ilişkisi yaşadığı Antonio Conte'nin teknik direktörlükten ayrılması nedeniyle bu, yeni bir fırsat gibi görünüyor.

"Her halükarda hevesli. Orada başarılı olmak istiyor. Aslında en önemlisi de bu," diyor Jeffrey Lang, Conte'nin 'nihayet gittiği' yorumuna gülerek. "Sonuçta bunu kendin göstermeli ve ayaklarınla konuşmalısın. Noa bunu kendisi yapmalı. Göreceğiz."