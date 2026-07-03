Noa Lang için yeni bir fırsat mı? Napoli, altı kez Scudetto şampiyonu olan ismi teknik direktör olarak tanıttı

Napoli, Massimiliano Allegri’yi yeni teknik direktör olarak atadı. 58 yaşındaki teknik direktör, 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve daha önce Juventus ve AC Milan’da görev yapmıştı.

Allegri, bu yılın Mayıs ayında Milan kulüp yönetimi tarafından görevden alınmıştı. İtalyan teknik adam, sezonun dramatik sonundan sorumlu tutulmuştu. I Rossoneri, Serie A'nın son maç gününde Cagliari'ye yenilerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma şansını bir anda kaybetmişti.

Napoli’de Allegri, Haziran ayında ayrılma kararı alan Antonio Conte’nin halefi olacak. Allegri’nin önünde büyük bir zorluk var, zira kulüp en son 2025 yılında Scudetto’yu kazanmıştı.

Ancak Napoli, şampiyonluğu savunmayı başaramadı. Takım, Serie A’yı şampiyon Inter’in 11 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Napoli'de Sam Beukema ve Noa Lang olmak üzere iki Hollandalı oyuncu kadroda yer alıyor. Noa Lang, 2025 yazında PSV'den Napoli'ye transfer olmuştu ancak Conte ile iyi bir ilişki kuramamıştı. Hollanda milli takım oyuncusu, sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralanmayı tercih etmişti.

Allegri yönetiminde Napoli’de yeni bir şans elde etme ihtimali oldukça yüksek. İtalyan teknik direktörün etkileyici bir başarı geçmişi var. 2012’de AC Milan ile lig şampiyonluğunu kazandı ve ardından 2015’ten 2019’a kadar Juventus ile üst üste beş kez şampiyon oldu.