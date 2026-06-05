Noa Lang, Hollanda milli takımının antrenmanında acıdan çığlık atıyor

Cuma günü Hollanda milli takımının antrenmanında olaylı anlar yaşandı. ESPN'in görüntüleri, bir rondo çalışması sırasında Memphis Depay'ın forvet arkadaşı Noa Lang ile şiddetli bir çarpışma yaşadığını gösteriyor.

Top için yapılan mücadelede Memphis, bacağını uzatarak Lang'ın kaval kemiğine tam olarak çarptı. Kanat forvetinin acı çektiği açıkça görülüyordu ve rondo antrenmanını geçici olarak bırakmak zorunda kaldı.

Lang bir süre topallarken, Memphis takım arkadaşını dikkatle izledi. İki forvet birbirlerine el sıkıştı, ardından Lang, hala topallayarak bacağındaki acıyı bastırmaya çalıştı.

Memphis, geçen Çarşamba günü Dünya Kupası'nın başlamasından kısa bir süre önce düzenlenen geleneksel veda maçında Cezayir'e karşı oyuna girdi. Corinthians'ın forveti, De Kuip'te Oranje'nin 0-1 yenilmesini engelleyemedi. Lang ise Rotterdam'da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Bu nedenle Lang, yaklaşan Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almayı beklememeli gibi görünüyor. Memphis'in durumu belirsiz, çünkü milli takım teknik direktörü Ronald Koeman Çarşamba günü en geride oynayan forvet olarak Donyell Malen'i tercih etti.

Jurriën Timber, Oranje'nin antrenman sahasına ilk kez çıktı. Defans oyuncusu, Cumartesi günü Arsenal formasıyla Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı ve Koeman'ın izniyle daha sonra takıma katıldı. Yedek listesinde yer alan Ian Maatsen ve Lutsharel Geertruida artık kadroda yer almıyor.

New York'un Orangeburg kentinde antrenman sırasında sıcaklık 29 dereceye kadar çıktı. KNVB, oyuncuların Dünya Kupası'nda karşılaşacakları hava koşullarına şimdiden alışabilmeleri için bilinçli olarak bu konumu seçti. Oranje, cumartesi ve pazar günleri New York City FC'nin tesislerinde antrenman yapacak, pazartesi günü ise Özbekistan ile hazırlık maçı oynayacak.