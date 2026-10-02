Noa Lang, Yunanistan - Hollanda (2-2) maçında ikinci yarının başında takım 2-0 gerideyken oyuna girdi. Napoli'nin hücum oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'nın ilk yarılarda sürekli ortaya koyduğu performansa eleştirel yaklaştı.

Lang, ESPN'e yaptığı açıklamada teknik direktör Xavi Hernández'in değişikliklerini değerlendirdi. "Devre arasında oyuna yaratıcılık ve flair katmam, cesaret göstermem gerekiyordu. Üç değişikliğin de (Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch ve Lang, ed.) bunu bence gerektiği gibi yaptığını düşünüyorum."

Sağ ayaklı oyuncu, teknik direktörün devre arasında oynanan futbola ve skordaki geri düşüşe çok öfkeli olduğunu söyledi. "İlk yarıda sahaya koyduğumuz görüntü, buna bir noktada son verilmesi gerekiyor. Bu bizim başımıza çok sık geliyor."

Uluslar Ligi'nde Almanya (1-1) ve Sırbistan'a (1-2) karşı oynanan maçlarda da Xavi, zayıf geçen ilk yarıların ardından müdahalede bulunmak zorunda kalmıştı. "Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Üst düzey bir ülke olmak ve üst düzey ülkelerle boy ölçüşmek istiyoruz ama çok sık zorlanıyoruz" dedi Lang.

"Elbette Yunanistan deplasmanı zor bir maç ama bana göre bu, Hollanda'nın kazanması gereken bir maç. Eğer üst düzey bir ülke olmak istiyorsan, bunu sahaya yansıtmalı ve bu tür maçları kazanmalısın. Bu bizim başımıza çok sık geliyor" diyerek sözlerini sürdürdü yaratıcı oyuncu.

Lang'a göre Yunanistan, Hollanda'dan daha istekli görünüyordu. "Onlar ilk yarıda bizden daha fazla istedi ve bu gerçekten ciddi bir mesele. Yunanistan evinde oynuyor, coşkulu ve momentumu yakalamış durumda. Buna hazırlıklı olmalısın."

Lang, nedenin tam olarak ne olduğunu söyleyemedi ancak bunun küçümsemeyle ilgili olabileceğini düşünüyor. "Belki de olaya biraz fazla, 'Bunu hallederiz' şeklinde yaklaştık."