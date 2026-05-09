Noa Lang, Galatasaray'ın son anda kazandığı şampiyonlukta belirleyici bir rol oynadı

Galatasaray, Cumartesi akşamı muhteşem bir şekilde 26. Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Okan Buruk'un takımı, pahalıya mal olacak bir puan kaybıyla karşı karşıya kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalsa da, maçın son dakikalarında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Yedek oyuncu Noa Lang, Galatasaray'ın şampiyonluk golünde bir asistle kritik bir rol oynadı. Bu, Cim Bom Bom için üst üste dördüncü ulusal şampiyonluk oldu.

Galatasaray - Antalyaspor 4-2

Galatasaray, şampiyonluk için bir galibiyetin yeterli olacağını önceden biliyordu, ancak maça kötü başladı. Galatasaray daha önce birçok fırsatı kaçırmışken, Antalyaspor ilk yarı bitmeden Soner Dikmen'in golüyle öne geçti. İkinci yarıda Mario Lemina, Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz'ın hazırladığı pozisyonda yakın mesafeden topu ağlara göndererek ev sahibi takımı tekrar öne geçirdi.

Kısa süre sonra Galatasaray için işler yine ters gitti: Soner Dikmen, güzel bir serbest vuruşla Antalyaspor'u yeniden öne geçirdi. Gala, Victor Osimhen'in penaltı golüyle 2-2'yi yakaladı ve ardından galibiyet golünü aramak için yarım saatten biraz fazla süresi kaldı.

88. dakikada oyuna sonradan giren Noa Lang, Osimhen'e keskin bir orta yaptı ve Osimhen yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Nijeryalı oyuncu, topun bir savunma oyuncusuna çarpıp yön değiştirerek ağlara girmesiyle şanslıydı: 3-2. Uzatma dakikalarının sonlarında Kaan Ayhan, skoru 4-2'ye getirerek tüm belirsizliği ortadan kaldırdı.





Konyaspor - Fenerbahçe 0-3

İkinci sıradaki Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında yapması gerekeni yaptı, ancak lider Galatasaray'ın galibiyeti nedeniyle bu sonuçtan bir fayda sağlayamadı. Fred, attığı iki golle maçın en göze çarpan ismi oldu. Brezilyalı oyuncu, ceza sahası kenarından yaptığı bir hareketin ardından kısa köşeye sert bir şutla erken bir golle skoru açtı.

Maçın bitimine 20 dakika kala Brezilyalı orta saha oyuncusu, yakın mesafeden attığı golle skoru 0-3'e getirdi. Bu gollerin arasında Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu'nun ortasından gelen topu kafayla ağlara göndererek farkı ikiye çıkarmıştı.





Beşiktaş - Trabzonspor 1-2

Orkun Kökçü, Hyeon-gyu Oh'un kaleci Ahmet Yıldırım tarafından düşürülmesinin ardından penaltı noktasından Beşiktaş'ı erken öne geçirdi. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi, çünkü Oleksandr Zubkov bir dakika sonra hızlı bir kontra atakta soğukkanlı bir vuruşla skoru yeniden eşitledi.

İkinci yarıda Trabzonspor tekrar golü buldu. Ernest Muçi, ceza sahasının solunda boş bırakıldı ve topu uzak köşeye kontrollü bir vuruşla gönderdi: 1-2.











