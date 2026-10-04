Noa Lang, Ajax’ın somut ilgisini doğruladı: “O zaman şu sonuca varıyorsun ki...”

Noa Lang, Vandaag Inside kameraları önünde Ajax'ın geçen yazki transfer döneminde kendisiyle somut şekilde ilgilendiğini doğruladı. Napoli'nin sol kanat oyuncusu, Hollanda - Sırbistan (2-1) maçının ardından Amsterdam ekibiyle görüştüğünü, ancak sonunda “bir transferin mümkün olmadığı” sonucuna vardığını söyledi.

Lang, Napoli'deki durumu hakkında, “Şu anda Napoli hakkında konuşmamayı tercih ettiğimi belirttim” dedi. Burada tartışmasız bir isim değil. “İki haftadır buradaydım, son maça ilk 11'de başladım. Bu olumlu ve ben de bu olumlu havayı Napoli'ye taşımaya çalışıyorum. Durum hakkında daha fazla bir şey söyleyemem.”

Lang, taktiksel olarak savunma ağırlıklı düşünen teknik direktör Massimiliano Allegri ile çalıştığı Napoli hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada işler her zaman kolay olmuyor. Oyun felsefesi elbette Hollanda'dakinden çok farklı.”

“Ama yine de uyum sağlamak ve bunu oyunuma eklemek zorundayım. Yeniden ileriye doğru adımlar atabilmek için atmam gereken büyük adım bu” diyen Lang, geçen yaz ayrılmaya yakın görünüyordu. Bunda, önceki teknik direktörü Antonio Conte ile zorlu bir ilişki yaşamasının da etkisi vardı.

Daha sonra muhabir Noa Vahle, Lang'a Hollanda'ya dönüşün ciddi şekilde gündeme gelip gelmediğini sordu. Ajax, Paris Saint-Germain'e giden yıldız oyuncu Mika Godts'un olası yerine güçlü şekilde onunla anılıyordu. Sonunda gelen isim Lang değil, Simon Adingra oldu.

En üst seviyede çıkışını Ajax'ta yapan Lang, “Evet, somuttu” diyerek bunu kabul etti. “Bunu düşündüm ama sonunda bu mümkün olmadı.” Hangi kulüptü? “Bunu herkes biliyor, değil mi? Ajax'la görüştüm.”

Lang, “Ajax'la konuşmadım dersem yalan söylemiş olurum. Ama dediğim gibi, günün sonunda iyice düşünmeniz gerekiyor ve sonra bunun mümkün olmadığı sonucuna varıyorsunuz. Yani evet” sözleriyle noktayı koydu. Ayrıntılara ise girmedi.