N'Koudou resti çekti! "Beşiktaş'ı istiyorum..." Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 29 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Ara transfer döneminin bitmesine günler kala N'Koudou Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

Takvim 'de yer alan habere göre Tottenham forması giyen Georges-Kevin N'Koudou kulübünden Beşiktaş'a gitmek için izin istedi.

Takımda oynama şansının az olduğunu belirten Fransız oyuncu, yönetimden transferi için kolaylık beklediğini belirtti.

Tolgay Arslan transferi için görüşmeler sürüyor

Beşiktaş yönetiminin, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre iki kulüp arasında daha önceden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olsa da pazarlıklar sürüyor.

Haberde Beşiktaş yönetiminin Şener Özbayraklı artı para formülüne sıcak baktığı, Fenerbahçe cephesinin ise takasın yanında ödenecek parayı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Tolgay'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde oyuncuyu affetmeyi planladığı da gelen haberler arasında.