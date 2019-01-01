N'Koudou: Her şeyi düzeltmemiz gerekiyor

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada düzeltmeleri gereken çok fazla şey olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in altıncı haftasında 'a deplasmanda 4-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Georges-Kevin N'Koudou, aceleci oyunun kendilerine zarar verdiğini belirtti.

Siyah beyazlılar, bu yenilgi sonrası ligde ilk hafta sonrasında 5 puanda kalarak 16. sıraya geriledi. Geride kalan haftalarda bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet alan siyah beyazlılar, 12 golle ligin en fazla gol yiyen iki takımından biri arasında yer alıyor.

Maç sonrası BeINSpots'a açıklamalarda bulunan N'Koudou, "Georges-Kevin N'Koudou: Özellikle maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmak zorundasınız. Bazen hücum ederken çok aceleci davranıyoruz, çok top kaybı yapıyoruz. Bu da bizi kötü duruma düşürüyor. Her şeyi düzeltmemiz gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Abdoulay Diaby de takım halinde çok fazla bireysel hata yaptıklarına vurgu yaparak "Tüm takım olarak zorluklar yaşıyoruz, çok gol yiyoruz. Çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Bizi destekleyen çok fazla taraftarımız var, çok daha iyisini yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

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Siyah beyazlılar, hafta arasında UEFA 'nde Wolverhampton ile karşılaştıktan sonra ligde iç sahada ile mücadele edecek.