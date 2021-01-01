Nimes 0-1 Lille: Burak Yılmaz takımını sırtladı

Hafta arasında Angers karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Lille, Nimes karşısında Burak Yılmaz'ın golüyle güldü.

, 'in 19. haftasında puan cetvelinde son sırada yer alan 'i 1-0 mağlup ederek moral buldu.

'un da ile 2-2 berabere kalması sonrasında Lille, zirve ile puan farkını bire indirdi.

Lille'e galibiyeti getiren golü maçın 29. dakikasında Burak Yılmaz kaydetti. Milli golcü, bu maçta 75 dakika sahada kaldı.

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Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilşen 35 yaşındaki yıldız, Lille forması ile Ligue 1'de çıktığı 18. maçında 9. golünü kaydetti.

Lille forması giyen diğer milli oyuncular Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle, Yusuf Yazıcı da covid testi pozitif çıktığı için Nimes karşısında forma giyemedi.

Lille bu galibiyetle 39 puana ulaşırken; son sıraya demir atan Nimes 12 puanda kaldı.