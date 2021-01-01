Nimes 0-1 Lille: Burak Yılmaz takımını sırtladı
Yorum()
Getty
Lille, Ligue 1'in 19. haftasında puan cetvelinde son sırada yer alan Nimes'i 1-0 mağlup ederek moral buldu.
Lyon'un da Rennes ile 2-2 berabere kalması sonrasında Lille, zirve ile puan farkını bire indirdi.
Lille'e galibiyeti getiren golü maçın 29. dakikasında Burak Yılmaz kaydetti. Milli golcü, bu maçta 75 dakika sahada kaldı.
Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilşen 35 yaşındaki yıldız, Lille forması ile Ligue 1'de çıktığı 18. maçında 9. golünü kaydetti.
Lille forması giyen diğer milli oyuncular Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle, Yusuf Yazıcı da covid testi pozitif çıktığı için Nimes karşısında forma giyemedi.
Lille bu galibiyetle 39 puana ulaşırken; son sıraya demir atan Nimes 12 puanda kaldı.