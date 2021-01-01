Nikola Maksimovic: Fenerbahçe'nin stoperlerinden daha güçlü, daha pasör

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Nikola Maksimovic'in istatistiklerini, Fenerbahçe'nin mevcut stoperleriyle kıyasladık.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim A Spor'da yer alan habere göre Napoli ile sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic oldu. Napoli yeni sözleşme için 1,7 milyon euro talep eden Sırp savunmacıya 1.2 milyon önerince takımdan ayrılma kararı alan Maksimovic gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Serie A'dan Milan ve Inter'in de transfer listesine yer alan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Napoli'nin stoper rotasyonunda Kalidou Koulibaly ve Kostas Manolas'ın gerisinde kalmıştı. Napoli'ye 2017 yazında 25 milyon euro karşılığında transfer olan Maksimovic, geriden oyun kurmaya olan yatkınlığıyla dikkat çekiyor.

Oyuncu Pas yüzdesi % Pas Hava topu İkili mücadele % Nikola Maksimovic 92 52 2.1 70 Serdar Aziz 89 48 2.9 61 Marcel Tisserand 87 39 1.1 48 Attila Szalai 86 51 2.5 60 Mauricio Lemos 89 42 1.9 62 Sadık Çiftpınar 86 30 1.7 67

Opta'nın istatistiklerine göre Fenerbahçe'nin mevcut stoperlerinin tamamından daha yüksek bir ikili mücadele kazanma yüzdesine sahip olan Maksimovic, aynı zamanda tüm Fenerbahçeli stoperlerden daha yüksek bir pas yüzdesine de sahip.

Maç başına 52 isabetli pasla Fenerbahçeli oyunculara göre daha fazla isabetli pas yapan tecrübeli oyuncu, kafa topu kazanma konusunda ise Serdar Aziz ve Attila Szalai'nin gerisinde görünüyor.

Öte yandan Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirirse Ali Koç döneminde her transfer döneminde en az bir stoper takviyesi yapma geleneğini de sürdürmüş olacak. Kış transfer döneminde kadrosuna Attila Szalai'yi katan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonundan bu yana yaz ve kış tüm transfer dönemlerinde kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmişti.

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