Niko Kovac'ın Bayern Münih kariyerini bitiren WhatsApp grubu ortaya çıktı!

Alman devi Bayern Münih'te teknik direktörlük koltuğunda Niko Kovac'ın oturduğu 2018 yılında Hırvat çalıştırıcıya meydan okuyan bir grup futbolcunun verdiği partinin detayları ortaya çıktı. Miami'de gerçekleşen sezon öncesi kampı sırasında yapılan partiye Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in liderlik ettiği ortaya çıktı.

Bild'de yer alan habere göre Miami'de gerçekleşen kampta oldukça yorucu antrenmanlar yapan Bayern Münih oyuncuları, bu ağır antrenmanların bir gecelik izinle ödüllendirilmesini bekliyordu ancak Kovac'ın oyunculara izin vermemesi bardağı taşırdı. "Miami Geceleri" başlıklı bir WhatsApp grubuyla organize olan futbolcular gece dışarı çıktı.

Kovac'ın otoritesi sarsıldı

Söz konusu geceyi David Alaba, Rafinha ve Franck Ribery organize ederken, oyuncuların otelden çıkmasına Niko Kovac'ın kardeşi ve yardımcısı Robert Kovac'ın da destek verdiği öne sürüldü. Habere göre o gece yaşananlarının videosunu çeken James arkadaşlarının oldukça komik görüntülerini oluşturulan WhatsApp grubunda paylaştı.

Bild'e göre Kovac'ın sabah saat 6'ya dek eğlenen oyunculara hiçbir yaptırım uygulamaması o andan itibaren Hırvat çalıştırıcının otorite problemi yaşamasına neden oldu. Birçok oyuncu genç teknik direktöre saygısını kaybederken, Miami'de geçirilen sürede bu gecenin bir kez daha tekrarlandığı iddia edildi.

Bayern Münih'in başında olduğu 2018-2019 sezonunda Bundesliga ve Almanya Kupası'nı kazanan Kovac, bir sonraki sezon takımının 5-1 kaybettiği Eintracht Frankfurt karşılaşması sonrasında görevi yardımcısı Hansi Flick'e bırakmıştı.

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