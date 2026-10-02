Norveç Milli Takımı'nın Galler'e karşı oynadığı maçta (1-2), sağ bekin mesaisi yaklaşık çeyrek saat sonra sona erdi.

Ryerson, rakip müdahalesi olmadan kendisini çimlere bıraktı ve ardından tedavi edildi. Bu sırada onun yerine oyuna girecek Marcus Pedersen hazırlanmaya başladı ve 16. dakikada Ryerson'ın yerine sahaya sürüldü. Sakatlığın türü ve ciddiyetine ilişkin ne Norveç ne de 28 yaşındaki oyuncunun kendisi ilk etapta herhangi bir açıklama yaptı.

Ancak oldukça dikkat çekici olan nokta, Ryerson'ın pazar günü Portekiz ile oynanan karşılaşmada da sahayı erken terk etmek zorunda kalmış olması. O dönemde bir teşhis konulmamıştı, ardından Galler karşısında yeniden ilk 11'de yer aldı ve görünüşe göre artık ağrıdan da şikayet etmiyordu.

Bu nedenle yeniden yaşanan sakatlığın aynı sakatlık olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde, Ryerson'ın Dortmund'a planlanandan erken dönmek zorunda kalıp kalmayacağı ya da pazar günü Portekiz'e karşı rövanş maçında yeniden sahada olup olmayacağı da net değil.

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BVB'de savunma endişesi: Niko Kovac'ın sorunu bu

Niko Kovac'ın bu durumdan en azından endişe duyması beklenir. Sonuçta BVB teknik direktörü, Schlotterbeck'in birkaç gün önce Almanya Milli Takımı antrenmanında yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle zaten savunmada sıkıntı yaşıyor. Ancak Borussia, Ryerson'ın yokluğunu çok daha zor telafi edebilir.

Çünkü Norveçli oyuncu, Yan Couto'nun yaz aylarında Como 1907'ye ayrılmasının ardından mevcut kadrodaki tek doğal sağ bek konumunda. Bir yedek transferi yapılmadı; muhtemelen bunun sebeplerinden biri de iddia edilen ilk hedef Hector Fort'un, Barcelona'dan Real Sociedad'a transfer olmayı tercih etmesiydi.

Ryerson, devam eden sezonda Siyah-Sarılılar adına şu ana kadar tek bir resmi maçı bile kaçırmadı. Tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta üç asist yaptı. Alternatif olarak Daniel Svensson sol kanattan sağ kanada kaydırılabilir. Maximilian Beier de burada görev alabilir. Ancak asıl mevkisi hücum olan oyuncu, yakın dönemde ihtiyaç duyulmadığında forvette değil, daha çok Svensson'ın yerine sahada yer almıştı.

Milli maç arasının ardından ise Kovac'ın takımını bir sonraki göreve hazırlamak için fazla zamanı olmayacak. Cuma günü karşılarında SV Werder Bremen olacak.



