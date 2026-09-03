Buna göre Borussia, transfer döneminin sonuna kadar kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun şekilde uğraştı. Pay-TV kanalının aktardığına göre özellikle BVB Teknik Direktörü Niko Kovac, transferin en büyük savunucularından biri olarak öne çıktı. Habere göre Dortmund yönetimi ihtimalleri son ana kadar değerlendirdi, ancak somut bir teklifin temel şartı Fabio Silva'nın satılmasıydı.

Portekizli hücum oyuncusu için birkaç kulüpten teklif gelmişti, ancak o ayrılığa karşı çıkarak Westfalen'de kalmayı tercih etti. Bu karar nedeniyle Leweling için hamle yapma yolu kapandı ve böylece bu transfer ihtimali sonunda gündemden düştü.

Böylece Nürnberg doğumlu oyuncu için hareketli geçen bir transfer yazı kulüp değişikliği olmadan sona erdi. 25 yaşındaki futbolcu iki yıldır Schwaben ekibinin formasını giyiyor. Bu süreçte inişli çıkışlı bir hücum gücünden güvenilir bir kilit oyuncuya dönüştü ve sonunda, yaz aylarında DFB Milli Takımı ile Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya giden bir milli oyuncu haline geldi.

Dortmund'un ilgisinden çok daha somut olan ise Roma ile yürütülen görüşmelerdi. İtalya'nın başkentinden yetkililer, son gün çabalarını gözle görülür şekilde artırdı ve mali tekliflerini birkaç kez yükseltti.

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Roma, Stuttgartlı Jamie Leweling için ne kadar bonservis teklif etti?

Sonunda Romalıların Leweling için yaptığı teklif 35 milyon euronun üzerinde bonservis bedeline ulaştı. Hücum oyuncusu Serie A'ya transfer fikrine kesinlikle uzak değildi. Daha transfer döneminin başında geleceği konusunda açık konuşmuştu.

"Hiçbir şeyi asla dışlayamazsınız ve şu anda yüzde 100 kalacağımı söylemem. Ama yüzde 100 transfer olacağımı da söylemem", forvet oyuncusu haziran ayında açıklamış ve şunu eklemişti: "Her şey çok hızlı gelişebilir. Ama şimdi benden klasik olanı geliyor: Stuttgart'ta mutluyum, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz ve orada iyi bir konumum var."

Stuttgart'ta kalmasıyla birlikte Leweling artık VfB ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve burada teknik direktör Sebastian Hoeneß'in kadrosundaki rolünü daha da sağlamlaştırabilecek.