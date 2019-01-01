Niko Kovac: Bu maçla birlikte en iyi performansımızı gösterdik fakat henüz şampiyon değiliz

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, 5-0 kazanılan Borussia Dortmund maçının ardından maçla ilgili açıklamalar yaptı.

Teknik Direktörü Niko Kovac, Dotmund galibiyetinin ardından şampiyonluk konusunda uyarıda bulundu.

'nın 28. haftasında Bayern Münih, 'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Münih ekibinin golleri Mats Hummels, Robert Lewandowski(2), Javi Martinez ve Serge Gnabry'den geldi. Bu galibiyetle beraber ligin zirvesine tekrardan oturan Niko Kovac'ın öğrencileri ligin bitimine 6 hafta kala, 1 puan farkla zirvede bulunuyorlar.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Niko Kovac, takımın performansından memnun olduğunu belirtirken, kalan haftalar için şampiyonluk şanslarını da değerlendirdi.

47 yaşındaki teknik direktör, "Yeniden en iyi performansımızı sergilemeye başladık. 90 dakika boyunca sahada harika bir oyun ortaya koyduğumuz için mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Ligde kalan 6 maçın değerlendirmesini yapan Kovac, "Şu anda önümüzde 6 maç var fakat ligde işlerin bir anda nasıl değişebildiğine şahit oldunuz. Hem bizi hem de Dortmund'u çok zor 6 maç bekliyor, bu yüzden her şey belli oldu demek yanlış olur." açıklamlarında bulundu.