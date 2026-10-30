Borussia Dortmund, iki takımın da zirvedeki eşitliği bozmayı hedeflediği bu hafta sonu Bayern Münih ile kritik bir liderlik mücadelesine hazırlanıyor. Teknik direktör Niko Kovac, en çok şampiyonluk kazanan takımın oluşturduğu ciddi tehdidi kabul ederken özellikle yıldız forvetinin formuna dikkat çekti.

Reklam

Kovac'tan 'olağanüstü' Kane'e övgü

Dortmund, kısa süre önce Ballon d'Or'u kazanan Kane'in önderlik ettiği Bayern ile karşılaşmaya hazırlanırken Kovac, İngiliz futbolcuya övgüler yağdırdı. İngiltere kaptanı, Almanya'daki etkileyici formunu sürdürürken Dortmund teknik direktörü, savunmasını cumartesi günü bekleyen görevin büyüklüğüne dikkat çekti. Kovac, golcünün son dönemde aldığı ödüllerin her şeyi anlattığını belirterek Bundesliga'ya transferinden bu yana oyununu yeni bir seviyeye taşıdığını vurguladı.

Kovac, kulübün resmî internet sitesinde, "Onun hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Bu ödülü almış olması bile onun hakkında her şeyi anlatıyor. İngiltere'de zaten üst düzey bir oyuncuydu. Şimdi bir adım daha ileri gitmesi olağanüstü," dedi.

Zirvede taktik savaşı

Der Klassiker'in bu randevusunda risk büyük: Yedi hafta sonunda iki takımın da 17 puanı var. Bayern, daha iyi averajla zirvede yer alsa da Dortmund'un rakibini geçme fırsatı bulunuyor. Kovac, zirvedeki mevcut rekabetin lige yeni bir soluk getirdiğini düşünüyor. Ancak heyecanın galibiyete giden yolu kolaylaştırmadığı uyarısında bulunan teknik direktör, oyuncularından tam konsantrasyon istedi ve Münih'te ancak en iyi oyunlarını sergilemeleri hâlinde başarılı olabileceklerini vurguladı.

Kovac, "Bu, son yıllara kıyasla işleri kesinlikle çok daha heyecanlı kılıyor. Ama daha kolay hâle getirmiyor çünkü FC Bayern Munich, yalnızca Almanya'da değil Avrupa'da da tartışmasız en iyilerin en iyisi. En üst seviyede oynamalıyız. Ama biz Dortmund'uz. Kendi standartlarımız var ve bunların gereğini yerine getirmeyi amaçlıyoruz," diye konuştu.

Reklam Reklam

Savunmada hız, orta sahada kontrol

Dortmund'un savunma stratejisinin kilit parçalarından biri stoper Joane Gadou olacak. Genç oyuncu, geriye dönüşlerdeki hızı ve çalışkanlığıyla teknik direktöründen büyük övgü aldı. Kovac, Gadou'nun ligde ölçülen en hızlı oyunculardan biri olduğunu ve bu özelliği sayesinde son dönemde birçok tehlikeli kontra atağı önlediğini belirtti. "Sanırım Bundesliga'da kameraya yansıyan en hızlı oyuncuydu. Bremen'e karşı oynanan kupa maçında yalnızca hızlı değildi, bir stopere göre çok fazla mesafe de katetti. Umarım cumartesi günü gerçekten hızlanabilecek kadar toparlanmıştır," dedi.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Orta sahada ise Joey Veerman, Dortmund'un oyun temposunu belirleyen isim hâline geldi. Son üç maça ilk 11'de başlayan yeni transfer, soğukkanlılığı ve teknik açıdan güven veren oyunuyla dikkat çekti. Kovac, "Böyle bir maçta FC Bayern Munich'in baskısını topa hâkim olarak etkisizleştirmek kritik olabilir. O, bunun kesinlikle çok ama çok önemli bir parçası. Her maçla birlikte giderek daha fazla ivme kazanıyor," diye ekledi.

Karetsas'ın Klassiker'e yetişme yarışı

Sakatlık cephesinde Konstantinos Karetsas'ın forma giyebilme ihtimaline dair bir umut ışığı var. Orta saha oyuncusu, bağ sakatlığının ardından takım antrenmanlarının bazı bölümlerine yeniden katıldı. Oynayıp oynayamayacağı cuma günü yapılacak son fiziksel uygunluk testine bağlı olsa da olası dönüşü Kovac'ın seçeneklerini artıracak. Hafta içindeki kupa galibiyetinde forma giyen diğer oyuncuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve "Klassiker" atmosferinin fiziksel gerekliliklerine hazır oldukları bildiriliyor.