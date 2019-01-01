Niko Kovac: Arabanız yetersizse hız yapamazsınız

Bayern Münih'in genç çalıştırıcısı, takımını Liverpool ile kıyaslarken ilginç bir örnek verdi.

, 'da kalan 9 haftada lig tablosunda 2. sırada yer alsa da oynanan oyun yeterli görülmüyor.

Şimdiden 4 maçta puan kaybeden Bavyera ekibini Bundesliga'da zorlu bir yarış bekleyecek.

Düzenlediği basın toplantısında demeçler veren Bayern Münih çalıştırıcısı Niko Kovac, takımının gibi oynayıp oynayamayacağını değerlendirdi.

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"Liverpool dün neden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hak ettiğini gösterdi" diyen Kovac, Bayern'in benzer bir oyun benimsemesinin zor olduğunu şu ifadelerle dile getirdi:

"Biz elimizde olan malzemeye bakmalıyız. Arabanız saatte 100 kilometre yapıyorsa otobana çıkıp 200 kilometre yapamazsınız. Elinizdeki neye imkan tanıyorsa ona göre yola devam edersiniz. Farklı türden oyunculara sahibiz. Bizim karşı presimiz de oldukça etkili ama önemli olan doğru dengeyi yakalamak"

Bayern Münih, Bundesliga'nın 10. haftasında Niko Kovac'ın eski takımı ile karşılaşacak.