Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle, Wolfsburg maçı öncesinde yaşananların basına doğru şekilde yansımadığını öne sürdü.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, Niklas Süle'nin sezonun son maçı olan Wolfsburg mücadelesinde kadroda yer almak istediğini açıklamıştı.

Olayın perde arkasını anlatan Süle, taraftarların ve medyanın kendisine yönelttiği yopun eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor.

Süle ne söyledi?

Bild'e bir röportaj veren 26 yaşındaki oyuncu Wolfsburg maçında oynamak istemediğine dair haberlere yanıt verdi.

"Bu doğru değil. Son haftalarda hakkımda söylenenler kabul edilemez. Perşembe günü Julian Nagelsmann bana Wolfsburg maçının kadrosuna alınmazsam bunu sorun edip etmeyeceğimi sordu."

"Nagelsmann gelecek sezon Bayern forması giyecek genç oyunculara öncelik vermek istedi. Bu kararı anlayışla karşıladım. Cuma günü yardımcı antrenörlerden biri Marcel Sabitzer'in sakatlandığını ve kafileye katılabileceğimi, ama bunu yapmak zorunda olmadığımı söyledi. Yaşananlar bundan ibaret."

"Pazar günü Julian Nagelsmann tüm takımın önünde yanlış bir şey yapmadığımı söyledi. Kadrodaki herkes onları asla yüz üstü bırakmadığımı biliyor."

"Bayern'de her şeyi kazandım"

Bayern'e 2017'de Hoffenheim'dan transfer olan Süle, Bavyera ekibinde geçirdiği beş yılı değerlendirdi.

"Bayern'e geldiğimde genç bir oyuncuydum, önümde Boateng ve Hummels gibi iki dünya şampiyonu vardı."

"Aradan beş yıl geçti, kazanabileceğim her şeyi kazandım. Yaşadığım diz sakatlığına rağmen Bayern'de neredeyse 170 maça çıktım. Bence burada kendimi kanıtladım."

"Bayern 10 yıldır harika iş çıkarıyor, şampiyonlukları hakederek kazandılar. Şimdi, Bayern'in 11. şampiyonluğa ulaşmasını engellemek için her şeyi yapmaya hazır bir kulübe gideceğim. Dortmund bu konuda son derece kararlı."

Paraya önem vermiyor

Süle, Dortmund tercihinin arkasında yatan düşünceyi de açıkladı.

"Menajerime 'bir kulüp beni ikna etmeyi başarırsa, ne kadar para kazanacağımın önemi yok' dedim. Hayatımın geri kalanında bana yetecek kadar para kazandım."

"Dortmund, Haaland'ın ayrılığı sonrasında üç tane milli oyuncu transfer etti: (Karim) Adeyemi, (Nico) Schlotterbeck ve ben."

"Yöneticiler bana gelecek sezon şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadroya sahip olacağımızı gösterdi. Aksi halde oraya gitmezdim."