Nike ve Palace, yıldızlarla dolu İngiltere Three Lions kapsül koleksiyonu için işbirliği yapıyor

Nike ile Palace Skateboards arasındaki ortaklık, sokak giyim tarihinin en büyük sarsıntılarından biridir. On yıl boyunca sınırlar net bir şekilde çizilmişti: Nike, Supreme ile işbirliği yaparken, Palace ise sadece adidas ile çalışıyordu.

Bu uzun soluklu adidas sözleşmesinin feshedilmesi, Swoosh ile çok sezonlu güçlü bir ortaklığın başlangıcı oldu ve Nike'ın spor mirasını Palace'ın kendine özgü İngiliz kaykay kültürü ve saygısız mizahıyla harmanladı.

Nike x Palace

En yeni ürünleri, yaz futbol turnuvasından hemen önce piyasaya sürülen İngiltere Erkek Milli Futbol Takımı için hazırlanan resmi kapsül koleksiyonudur. Koleksiyonun en dikkat çeken parçası, koyu renkli zemin üzerine vitray sanatından esinlenerek tasarlanmış açık gri renkli, tüm yüzeyi kaplayan grafik desenli ve keskin bir polo yakalı maç öncesi tişörtüdür.

Koleksiyonda ayrıca, arkasında devasa bir şönil "Three Lions" yaması bulunan birinci sınıf yün ve deri üniversite ceketi, eşofmanlar ve teknik drill üstler de yer alıyor. Palace, lansman için klasik küstah mizahına ağırlık verdi ve Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve John Stones gibi mevcut İngiltere oyuncularının yanı sıra Wayne Rooney ve Jill Scott gibi efsanelerin de yer aldığı bir kampanya başlattı.

Koleksiyon, 16 Haziran'da Palace Skateboards, SNKRS ve ortak perakendecilerde özel olarak satışa sunulacak.








