Nike ve LEGO, en üst düzey bir oyun alanı işbirliği için Mercurial ve Air Max 95 modellerini yeniden tasarladı

Futbol modası ve pop kültürü, kelimenin tam anlamıyla çarpışıyor. Aylar süren internet spekülasyonları ve yaşam tarzı ayakkabılarına dair ilk ipuçlarının ardından, Nike ve LEGO ilk özel ve sahaya hazır ortaklıklarının perdesini resmen araladı.

Bu işbirliği, uluslararası futbolun devasa bir yaz sezonu başlarken dünyanın dikkatini çekmek için zamanlandı. Tasarım ekipleri, basit bir karikatürsel hile sunmak yerine, yaratıcı oyun ve elit atletik performansı aynı kefeye koyan, son derece keskin ve stilize bir estetikle bu işbirliğini yönlendirdi.

Koleksiyonun merkezinde, oyuncak devinin tasarım dilini doğrudan Nike'ın ikonik hız amiral gemisine taşıyan kramponlar yer alıyor. Gençlere odaklanan Jr. Mercurial Vapor Pro ve Academy kramponları, hıza dayalı performansı, her an saldırıya hazır olduğunu gösteren, panterden ilham alan şiddetli bir LEGO tuğla grafiği ile birleştiriyor.

Nike x LEGO

Daha küçük sahalı maçları tercih edenler için Jr. Tiempo Streetgato, aynı yüksek enerjili zihniyeti yansıtıyor ve canlı, fotogerçekçi LEGO tuğla baskıları ve metalik detaylarla iç mekan performansını sokak stiline harmanlıyor. Her iki model de, genç nesil oyuncuların her zeminde seslerini duyurarak, gururla ve tamamen kendileri olarak ortaya çıkabilmelerini sağlamak için tamamen yeniden tasarlandı.

Koleksiyon, ayaklardan kıyafetin geri kalanına kusursuz bir geçiş yapıyor ve vahşi hayvanların enerjisine ve keşfedilebilir karmaşık unsurlara büyük ölçüde odaklanıyor. Amiral gemisi niteliğindeki Aero-FIT formaları ve şortları, jaguar ve zehirli ok kurbağası motiflerini tüm yüzeye yayılan tuğla grafiklerine dönüştürerek yaratıcı ifadeyi daha da ileriye taşıyor.

Nike x LEGO

Yanardöner rozetler, LEGO minifigürlerinden ilham alan unsurlar ve zekice tasarlanmış fotogerçekçi desenler gibi keşfedilebilir özellikler, yakından bakıldığında daha da dikkat çekiyor. Özel "Hollywood Keepers" kaleci forması ise, ceza sahasında tam anlamıyla bir duvar gibi durmanın verdiği mutlak güveni uyandırmak için tasarlanmış özel tuğla desenlerine sahip. Koleksiyon, çocukları içgüdüleriyle oynamaya teşvik etmek amacıyla tasarlandığından, Nike’ın en üst düzey Aero-FIT serinletme teknolojisi giysilerin her yerine işlenerek, üstün ter tutma performansının vahşi estetik tarafından asla tehlikeye atılmamasını sağlıyor.

Kapsül koleksiyonu tamamlayan bu ürün, stadyum enerjisi ile günlük sokak kültürü arasında mükemmel bir köprü oluşturuyor. Koleksiyon, efsanevi Air Max 95 modelinin çocuklara uygun, gençlere odaklı iki versiyonunu içeriyor. Bu modeller, aynı cesur, hayvanlardan ilham alan baskılarla süslenmiş ve 90. dakikadan çok ötesine uzanan bireysellik ruhunu taşıyan renkli bir dış tabanla tamamlanmış.

Nike x LEGO

Her iki marka ekibinin devam eden, küresel ve çok yıllık ortaklığının bir parçası olarak yakın işbirliği içinde yaratılan koleksiyonun tamamı, performansın yaratıcılıkla buluştuğu sonsuz oyunun tek bir hikayesini sunuyor.

Koleksiyonun her bir öğesi, günümüz çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır: ifade gücü yüksek, amaç odaklı ve oyunu kendilerine ait kılmaya hevesli.

Alışveriş: Nike x LEGO Koleksiyonu

Nike Football x LEGO Koleksiyonu, 4 Haziran'dan itibaren Nike, LEGO ve seçkin perakende mağazalarında dünya çapında satışa sunulacak.

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