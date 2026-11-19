Futbol kültürleri her zaman birbirine bağladı. Ancak günümüzde çok az iş birliği, bu gerçeği Nike'ın Kids Of Immigrants ile yürüttüğü son proje kadar iyi yansıtıyor.

Los Angeles merkezli sokak giyimi ve topluluk markası, hem sahada hem sokakta futbola duyulan sevgiyi kutlayan iki parçalı ayakkabı koleksiyonunu tanıtmak için Swoosh'la yeniden bir araya geldi. Markanın performans odaklı futbol ayakkabılarına ilk adımını attığı bu koleksiyon, Nike Tiempo'nun ikonik geçmişini kurucular Daniel Buezo ve Weleh Dennis'in kişisel mirası üzerinden yeniden yorumluyor.

Nike

Buezo ve Dennis, Tiempo modelini yalnızca günlük giyime uyarlanacak bir tasarım olarak görmek yerine, tasarımlarını ailelerinin geldiği Honduras ve Liberya'nın dağlık coğrafyasına dayandırdı. Atlantik'in karşı kıyılarında yer alsalar da iki ülkede de futbola tabandan gelen büyük bir tutku duyuluyor.

Nike

Bu ortak enerji, koleksiyonun tamamındaki canlı sarıdan turuncuya geçişli renklerde kendini gösteriyor. Neşe, enerji ve sarsılmaz özgüveni yansıtmak için seçilen bu renkler, Nike Football arşivinden izlerle iki markaya özel detayları ve desenli bağcıkları bir araya getiriyor. Koleksiyonun merkezinde, hem 90 dakikalık mücadeleye hem de maç sonrası yaşama uygun, birbirini tamamlayan iki model bulunuyor.

Nike

Saha için tasarlanan Nike Tiempo Maestro Elite x Kids Of Immigrants, özel olarak geliştirilmiş FlyTouch derisiyle üstün top hissi, top kontrolü ve maç günü ihtiyaç duyulan tepki hızını sunuyor. Çimlerin dışında ise Nike Tiempo Streetgato x Kids Of Immigrants, aynı futbol mirasını beton sahalara, etrafı çevrili oyun alanlarına ve sokak köşelerine taşıyor. Böylece özgün tarzın ve topluluk kültürünün doğduğu mahalle alanlarına saygı duruşunda bulunuyor.

Air Max Sunder'dan giyim koleksiyonlarına ve Toma el Juego turnuva serisi gibi taban futbolu girişimlerine uzanan önceki iş birliklerinin ardından bu koleksiyon, ikilinin bugüne kadarki en kapsamlı futbol çalışması oldu.

Nike

Satın alın: Nike x Kids Of Immigrants Tiempo futbol ayakkabıları

Koleksiyon şu anda dünya genelinde Nike SNKRS, nike.com ve seçili perakende satış noktalarında satışta.