Nike, Palace, Virgil Abloh Archives, NOCTA ve diğer markalarla X2 koleksiyonlarını piyasaya sürdü

Futbolseverler gözlerini tarihi 2026 Dünya Kupası’na çevirirken, Nike sadece sahadaki heyecanı domine etmeyi planlamıyor. Aynı zamanda bu etkinliğin kültürünü de aktif olarak ele geçirmeye çalışıyor.

Yüksek moda, cesur sokak giyimi ve saf futbol mirasının kesiştiği noktada yer alan, çok uluslu devasa bir kapsül proje olan Nike X2 Koleksiyonu ile tanışın.

Nike, yedi federasyon, yedi dünya çapında yaratıcı işbirlikçi ve yedi yerel gençlik örgütüyle bir araya gelerek, yeniden tasarlanmış bir dizi maç öncesi forma, giyim ve yaşam tarzı ayakkabı (klasik Nike Cryoshot kramponunun özel işbirliği sürümü dahil) piyasaya sürdü.

Nike x Palace

Palace Skateboards, İngiltere için Three Lions temalı koleksiyonu resmi olarak üstlendi. Geleneksel St. George’s Cross’tan ilham alan koleksiyon, göğüs kısmında göze çarpan ortak markalama bulunan, dar kesimli, teri emen bir üst sunuyor. Derin bir nostalji hissi uyandırırken aynı zamanda modern; tam da bir pub’a ya da taraftar alanına giymek isteyeceğiniz türden. İşbirliği, futbolu çocukların eğitimle ilgilenmelerini sağlamak için kullanan bir gençlik organizasyonu olan Football Beyond Borders ile gerçekleştiriliyor.

Nike

Fransa için ise Jacquemus, yüksek moda podyumunu sahaya taşıyor. Simon Porte Jacquemus, zarif çizgi desenleri ve klasik Fransız üç renkli bayrağının zevkli bir yeniden yorumlamasını kullanarak Fransız kimliğini zamansız lüksle birleştirdi. Bu, sahaya yönelik ancak dünyanın moda başkentleri için tasarlanmış vintage bir zanaat ürünü. Nike ve Jacquemus, bu platformu, spor programları aracılığıyla dezavantajlı gençlere hizmet eden Fransa'nın önde gelen kar amacı gütmeyen kuruluşu Sport dans la Ville'i desteklemek için kullanıyor.

Nike

Amerika Birleşik Devletleri, Virgil Abloh Arşivi'nden büyük bir heyecanla beklenen, son derece duygusal bir koleksiyon aldı. Bu koleksiyon, merhum Off-White kurucusuna ve onun futbol sporuna olan ömür boyu süren sevgisine güzel bir övgü niteliğinde. Bu kapsül koleksiyon, vintage Amerikan tarzını yansıtarak 1994 Dünya Kupası'nın nostaljik estetiğini eğlenceli bir şekilde yeniden yorumluyor. Bu devasa yerel koleksiyon, sosyal etkisini doğrudan Coalitions for Sport Equity'ye aktarıyor ve şehir merkezindeki gençlerin spor faaliyetleri için daha iyi kaynaklar sağlıyor.

Nike

Drake’in NOCTA markası, Kanada için dizginleri ele aldı ve geleneksel silüetlere, ulusal sembollere ve ülkenin yükselen futbol kültürüne büyük ölçüde ağırlık verdi. Koleksiyon pratik, inanılmaz derecede şık ve Kanada futbolunun altın çağının kimliğine derinlemesine kök salmış. X2 koleksiyonunun bu bölümü, cinsiyet eşitliğini savunmaya ve ülke çapında genç kızların futbola dahil olmaları için daha iyi fırsatlar yaratmaya adanmış bir kuruluş olan Canadian Women & Sport’u onurlandırıyor.

Nike

Streetwear öncülerinden Patta, ikonik Oranje'ye canlı bir dokunuş kattı. Ünlü KNVB Devlet Aslanı, Hollanda milli takım oyuncularının farklı kültürel miraslarını temsil eden özel tasarım süslemelerle bir araya getirilerek, modern Hollanda futbolunun çokkültürlü gücünü kutluyor. Bu işbirliği, sokak futbolunu yeni nesil gençleri güçlendirmek için kullanan bir kuruluş olan Favela Street'i destekliyor.

Nike

Koleksiyonu Doğu Asya'ya taşıyan Güney Kore x PEACEMINUSONE serisi, sokak giyiminin ezber bozan bir başyapıtı olarak öne çıkıyor. K-pop süperstarı ve küresel moda ikonu G-Dragon ile işbirliği yapan "Tigers of Asia" koleksiyonu, yüksek performanslı spor giyim ile modern Kore iş giyimi estetiği arasındaki boşluğu dolduruyor. Bu etkileyici kapsül koleksiyon, gelecek nesil Kore gençleri için güvenli alanlar yaratmaya ve bir araya gelme fırsatları sunmaya adanmış bir topluluk organizasyonu olan We Meet Up'ı gururla onurlandırıyor.

Nike

Nijerya Dünya Kupası'nda yer almayacak olsa da, saf ve filtrelenmemiş heyecan söz konusu olduğunda, hiçbir federasyon Super Eagles kadar etki yaratamıyor ve Nigeria x Slawn işbirliği, yazın en çılgın koleksiyonu olacağı garanti. Nike, kaotik, kışkırtıcı ve grafiti tarzı estetiğiyle tanınan Londra merkezli Nijeryalı sanatçı Olaolu Slawn'a projenin yönetimini devretti. Büyük ilgi gören bu kapsül koleksiyon, sosyal etkisini doğrudan Bravehearts Ladies Foundation'a yönlendirerek, spor yoluyla genç kadınları güçlendirme ve koruma misyonunu destekliyor.

Nike

X2 kapsamında Nike, arşivinden klasik Nike kramponlarını çıkararak Cryoshot'ın günlük kullanım için tasarlanmış işbirliği versiyonlarını geliştirdi. Cryoshot Mercurial Vapour R9 x Netherlands x Patta'dan Cryoshot Zoom M9 x USA x V.A.A.'ya kadar, Nike her futbol kramponunun çivilerini net ve şeffaf dış tabanlarla kapladı, böylece hayranlar en sevdikleri kramponları sokakta giyebilsinler.

Alışveriş: Nike X2 koleksiyonu

Futbol tarihinin bir parçasını elde etmek isteyen hayranlar için, satış takvimi kesin olarak belirlendi. Koleksiyon, 11 Haziran'da öncelikle bireysel işbirlikçiler ve federasyonlar aracılığıyla piyasaya sürülecek, ardından 13 Haziran'da Dover Street Market'te seçkin bir satış gerçekleşecek.

Küresel çapta daha geniş bir satış ise 16 Haziran'da Nike SNKRS uygulaması ve seçkin perakende mağazalarında başlayacak.



