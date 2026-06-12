Nijstad, FC Twente ile PSV arasında kesin kararını verecek

Ruud Nijstad, FC Twente'ye sadık kalıyor. Enschede merkezli Eredivisie kulübü, PSV'nin de ilgilendiği savunma oyuncusunun sözleşmesini 2029 ortasına kadar uzattığını Cuma günü resmi olarak duyurdu. 18 yaşındaki Nijstad'ın Grolsch Veste'deki sözleşmesi sona ermek üzereydi.

Teknik direktör Erik ten Hag, "çok yetenekli" savunma oyuncusunun Twente'ye bağlı kalmasından dolayı çok mutlu. "Avrupa'nın büyük kulüpleri de dahil olmak üzere ona büyük ilgi gösterilmesinin bir sebebi var. Ruud'un sözleşmesini uzatmayı seçmesinden dolayı mutluyuz. Kendisi burada kendini evinde hissediyor, taraftarlar onunla gurur duyuyor ve bölgeyle güçlü bir bağı var."

Ten Hag'a göre Nijstad, gelecek sezonun hedefleri açısından önemli bir faktör. ''Kendi altyapımızdan yetişen bir bölgesel oyuncunun bu gelişimi göstermesi harika. Bu, diğer yetenekli oyuncular için bir örnek olsun. Ruud, FC Twente'nin kimliğinin sembolüdür; bölgesel bir kulüp olarak genç oyunculara hem ulusal hem de uluslararası düzeyde en üst seviyede performans gösterme şansı vermek.''

"Son altı ayda FC Twente'de çok şey yaşadım ve çok şey öğrendim. FC Twente'de futbol kariyerimin sona erdiğini düşünmüyorum. Birçok seçeneğim vardı ve bunları iyice düşündüm. Tüm artıları ve eksileri gözden geçirdikten sonra, burada, kendi çevremde kalmak bana en iyi hissi verdi," diyerek Nijstad, PSV'nin teklifini neden kabul etmediğini açıklıyor.

Genç savunma oyuncusu şöyle devam ediyor: "Bir futbolcu olarak FC Twente'de daha da gelişebilirim ve burasının benim için en iyi öğrenme ortamı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sezon özellikle Avrupa maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum, bunu daha önce hiç yaşamadım."

Gazeteci Mounir Boualin, Twente ve Nijstad'ın yeni bir sözleşme konusunda birbirlerine yaklaştıklarını daha önce bildirmişti. İlk başta 2030 ortasına kadar olan bir anlaşma konuşuluyordu, ancak şimdi bunun 2029 ortasına kadar olduğu ortaya çıktı.

PSV Perşembe günü 5 ila 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu, ancak bu teklif yeterli bulunmadı. Eintracht Frankfurt da Eindhoven'daki şampiyon gibi boşuna uğraşıyor.