Nijmegen, Feyenoord taraftarlarına karşı son derece sert bir önlem hazırlıyor

Nijmegen Belediye Başkanı Hubert Bruls, Feyenoord taraftarlarının NEC deplasmanındaki yaklaşan maça alınmamasına hazır olduğunu söyledi. Bunun nedeni, Rotterdam ekibinin SC Cambuur ziyaretinde yaşanan ve deplasman tribününden büyük miktarda havai fişeğin ateşlendiği havai fişek skandalı.

Bruls, iki hafta sonra oynanacak NEC - Feyenoord maçında benzer bir durumun yaşanmasını önlemek istiyor. Ancak belediye başkanı, önce Leeuwarden’daki olaylara ilişkin soruşturmaların sonuçlarını bekliyor.

Bruls, WNL’ye yaptığı açıklamada, “İlk deplasman maçı tesadüfen Nijmegen’de” dedi. “Bu yüzden bu hafta da bütün o soruşturmaların ne sonuç vereceğini bekliyorum.” Sorumlu Feyenoord taraftarlarının, havai fişek olayından önce bir pankartın altında topluca kılık değiştirmesi nedeniyle kimlik tespitinin neredeyse imkansız göründüğü belirtiliyor.

Kısa vadede sorumlular konusunda yeterli açıklık sağlanmazsa, Bruls sert önlemleri dışlamıyor. “Gelecek hafta faillerin yakalanıp yakalanmayacağı ya da buna dair bir tablo netleşmezse, o zaman Feyenoord taraftarları evlerinde ekran başına geçmek zorunda kalacak” dedi.

Feyenoord daha önce, havai fişeği ateşlemekten sorumlu taraftarların tespit edilmesi için soruşturmaların sürdüğünü açıklamıştı. Olayda Cambuur’dan yedi taraftar yaralandı.

Bruls, bu tür olaylara karşı net şekilde harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor. “Bunu dokuz yaşındaki bir çocuğa nasıl açıklarsınız? Böyle bir şeyi yapabiliyorsun ama bir dahaki sefere yine yapabiliyorsun.”

Belediye başkanının dikkatini olumsuz anlamda çeken bir diğer konu da maçın ardından Feyenoord oyuncularının davranışı oldu. “Feyenoord oyuncuları maçtan sonra gidip deplasman tribününü bile kutladı. Onları hiçbir şekilde ödüllendirmeyeceğiz ve içeri almayacağız.”

Bruls bu noktada, daha önce statlarda bardak atılmasıyla ilgili alınan önlemlere atıfta bulundu. “O küçük bardaklarla bu gayet iyi işe yaradı, bence zamanı geldi. O havai fişekler beni fena halde rahatsız ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.