Bas Nijhuis, pazartesi günü Vandaag Inside programında, pazar günü sc Heerenveen deplasmanında Feyenoord lehine penaltı veren Danny Makkelie'yi eleştirdi (5-3). Rehabilitasyon sürecindeki hakeme göre bu pozisyonda penaltı verilmesi şart değildi.

Givairo Read, yarım saatlik oyunun ardından sağ kanattan orta yaptı. Top talihsiz bir şekilde Heerenveen oyuncusu Vasilios Zagaritis'in koluna çarptı. Makkelie ilk başta penaltı vermek istemedi ancak yardımcı hakeminin tavsiyesi üzerine kararını değiştirdi.

"Bu karara tam olarak katılmıyorum. Danny, destek kolunun aşağıya doğru uzanması gerektiğini söyledi. Ama bu da bir destek kolu" diyen Nijhuis, sol kolunu görünür biçimde bir yere dayadı.

Enschede'den deneyimli hakem sözlerini şöyle sürdürdü: "Danny, destek kolunun vücudunun tam altında düz bir şekilde uzanması gerektiğini söylüyor. Ama dirseğinin üzerine düşersen o da destek kolu olabilir. Önemli olan topun kolunun neresine çarptığı. Eline ya da uzanmış koluna çarparsa penaltı verirsin. Ama destek koluna çarparsa asla penaltı olmaz."

Nijhuis, "Penaltı tavsiyesi yardımcı hakemden geldi. Danny de buna uydu. VAR da görünüşe göre bunun penaltı olduğunu düşündü. Destek kolu olmasa bile kol vücuda yakındı. Bana göre bu bir elle oynama değil. Ama Zeist'te ne söyleyeceklerini merak ediyorum" diye ekledi.

Tartışmalı penaltı, ESPN yorumcusu Arnold Bruggink'i kızdırdı. "Bu kararı yardımcı hakem veriyor. Makkelie penaltı vermemişti ama VAR nerede? VAR'ın burada mutlaka devreye girip 'Arkadaşlar, burada gerçekten yanılıyorsunuz' demesi gerekirdi. Lütfen!"

"Vay canına, gerçekten inanılmaz buluyorum" diyen Bruggink, hakem ekibinin tartışmalı kararının ardından tribünlerde tepki gösterilmesini tamamen anladığını belirtti. "Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum!"