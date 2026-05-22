Nijhuis, KNVB'nin Dieperink'in tutuklanmasıyla ilgili büyük bir skandalı nasıl önlediğini açıklıyor

Bas Nijhuis, Vandaag Inside programında Rob Dieperink ile ilgili durum ve KNVB’nin rolü hakkında yorumda bulundu. Hakem, Crystal Palace ile Fiorentina arasında oynanan Conference League maçı (3-0) sonrasında Londra’da gözaltına alınmıştı.

Dieperink, reşit olmayan bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak da dahil olmak üzere üç suçtan şüpheli olarak gözaltına alındı. Bu arada, Dieperink aleyhindeki tüm suçlamalar, delil yetersizliği nedeniyle Londra polisi tarafından düşürüldü.

Nijhuis olan biteni şöyle açıklıyor: “De Telegraaf’ta, on yedi yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığına dair bir haber çıktı. Tabii ki hikaye buydu. Haber The Sun aracılığıyla ortaya çıktı, ardından De Telegraaf bunu haber yaptı ve olay büyük bir haber haline geldi.”

Sonunda Dieperink ile ilgili davada hiçbir şey kanıtlanamadı. “KNVB, De Telegraaf’a şeffaflık göstererek doğru bir iş yaptı, çünkü gazete bu habere tamamen farklı manşetler atmak istiyordu.”

Hakem başkanı Raymond van Meenen daha sonra gazeteyi davet etti. “Size 9 Nisan’dan itibaren neler olduğunu anlatacağız,” diye Van Meenen’in yaklaşımını özetliyor Nijhuis. “Her şeyi gösterdi. Haber bu sayede gazetede iyi yer aldı ve bu şekilde gayet iyi gitti.”

Johan Derksen, hakemin bu suçlamalardan çok rahatsız olacağını tahmin ediyor. “Şimdi soru bu. FIFA, onun Dünya Kupası’na gitmeyeceğini söyledi. Bu onun için bir hayal kırıklığı oldu. Ama FIFA elbette kusursuz davranışlı hakemler istiyor. Bu çok hassas bir konu,” diyor Nijhuis.

Nijhuis, UEFA'nın Dieperink'i Şampiyonlar Ligi'nde tekrar görevlendirmesini umuyor. Ona göre, herhangi bir önlem alınmadan önce hakemin bir şey yaptığına dair kanıt sunulması gerekiyor. "Senin tek avantajın, on yedi yaşındaki delikanlılara asla sarkıntılık etmeyeceğin," diye şaka yapan Derksen'e Nijhuis gülerek katılıyor.