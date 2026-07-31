Nijhuis, Hollanda Milli Takımı için ideal teknik direktör adayını öne çıkardı

Bas Nijhuis, Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak Louis van Gaal’i önerdi. 74 yaşındaki çalıştırıcı daha önce üç kez Hollanda Milli Takımı’yla görev yaptı ve Hollanda’yı bir Dünya Kupası’nda çeyrek finale ve yarı finale taşıdı.

Perşembe günü netlik kazandığı üzere Arne Slot, milli takım teknik direktörlüğüne sıcak bakmıyor. Aralarında Feyenoord ve Liverpool’un da bulunduğu takımları çalıştıran eski teknik adam, şimdilik kulüp futboluna odaklanıyor.

Nijhuis, De Oranjezomer programında Ronald Koeman’ın halefi olarak Van Gaal’i öne çıkardı. “Ben kendisinin çok büyük bir hayranıyım. Louis van Gaal’in geri dönmesini harika bulurdum. Kendisine hem insan hem de teknik direktör olarak büyük hayranlık duyuyorum. Bunu müthiş bulurdum. Ama muhtemelen olmayacak.”

İddialara göre Slot, 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyordu. Hollanda Futbol Federasyonu’nda profesyonel futboldan sorumlu direktör Nigel de Jong ise 2030’a kadar sürecek bir iş birliğini daha uygun buldu. Talk show’da, Slot’un Hollanda Milli Takımı’nı pas geçme gerekçesi olarak sözleşme süresi gösterildi.

Nijhuis, “O kadar çok şey söyleniyor ve yazılıyor ki. Bunun doğru olduğunu kim söylüyor?” diye yüksek sesle düşünüyor. “Ama bence Hollanda Milli Takımı, Slot için henüz çok erken.”

Hollanda Milli Takımı’ndaki teknik direktörlük görevi haziran ayının sonundan bu yana boşta. Koeman, Dünya Kupası’nda Fas’a karşı son 16 turunda penaltılarla yaşanan elenmenin hemen ardından görevinden ayrıldı.

Beklenti, Hollanda Futbol Federasyonu’nun kısa süre içinde yeni bir teknik direktör ataması yönünde. Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Michael Reiziger’in terfi ederek bu göreve gelmesi için ciddi bir aday olduğu görülüyor.