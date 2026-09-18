Türk kulübü Galatasaray, sakat forveti Victor Osimhen'in milli takım maçlarından muaf tutulması için yaptığı resmi başvurunun Nijerya Futbol Federasyonu tarafından reddedilmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Türk devi, yıldızını daha uzun süre kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Papara Park Stadyumu, Türkiye Süper Lig'inin altıncı haftasında ateşli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Trabzonspor, ikiye bölünmeyi kabul etmeyen bir karşılaşmada ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor.

Ev sahibi ekip, 7 puanla dokuzuncu sırada karşılaşmaya çıkarken taraftarı önünde dengesini yeniden bulmanın peşinde. Galatasaray ise 13 puanla neredeyse tam bir puanla lider olarak gelirken gözünü aradaki farkı açmaya ve zirvede erkenden uzaklaşmaya dikmiş durumda.

Türk "fanatik" sitesi bugün cuma günü, Galatasaray'ın iki haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Osimhen'in durumuyla ilgili olarak Nijerya Federasyonu'na, önümüzdeki milli ara sırasında oyuncuya tam bir dinlenme verilerek sonrasında tamamen hazır olmasını sağlamak amacıyla bir başvuruda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Nijeryalı forvet, takımının Türkiye Süper Lig'inin dördüncü haftasında Başakşehir'i 3-2'lik heyecanlı bir skorla mağlup ettiği maçın 33. dakikasında sakatlanmıştı. Sağ uyluğunda kas gerilmesi ve ağrı teşhisi konulan oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirlenmişti; yarın Trabzonspor'a karşı oynanacak kader karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceği ise hâlâ soru işareti.

Türk siteye göre Galatasaray, Nijerya Federasyonu'ndan Osimhen'in 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçları için çağrılmamasını talep etti; ancak Madagaskar ve Gine-Bissau'ya karşı iki kritik ve kader maçına hazırlanan Nijerya Federasyonu bu talebi kesin bir dille reddetti.

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Bu ret, Galatasaray'ı gerçek bir çıkmaza sokuyor; zira Nijerya Milli Takımı sakat olsa dahi bir numaralı yıldızına sıkı sıkıya bağlı. Bu durum, oyuncunun Nijerya ile forma giymek için seyahat etmesi halinde sakatlık süresinin uzaması ve sakatlığının ağırlaşması tehlikesini beraberinde getiriyor.