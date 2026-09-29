Nijerya ve Gana'dan Gine-Bissau ve Gambiya karşısında iki büyük mağlubiyet

Nijerya, bugün oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında ev sahibi Gine-Bisau ile karşı karşıya geldiği maçta rakibine 3-0'lık ağır bir yenilgiyle boyun eğdi.

Ev sahibi ekibin gollerini Francolino (15. dk), Mama Baldé (66. dk) ve Alvaro Djaló (90+5) kaydetti.

Bu sonuçla Gine-Bisau puanını 6'ya çıkararak grup liderliğine yükseldi. Nijerya ise 3 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı. Tanzanya ve Madagaskar ise birer puanla üçüncü ve dördüncü sıralarda bulunuyor.

Aynı elemeler kapsamında oynanan bir diğer maçta ise Gana, konuk ettiği Gambiya karşısında 4-2'lik acı bir mağlubiyet aldı.

Gambiya'nın dört golünü Mohamed Badamosi (37. dk penaltı), Omar Colley (42. dk) ve Ebrima Colley (68, 90+1) kaydetti.

Gana'nın iki golünü ise Ernest Nuamah (27. dk penaltı) ve Felix Afena-Gyan (33. dk) attı.

Bu sonuçla Gambiya 6 puanla grup liderliğine yükseldi. Onun ardından 3 puanla Fildişi Sahili, ardından puansız olarak Somali ve Gana geliyor.