Nijerya tarih yazıyor: Fas, 2030 Dünya Kupası öncesi güçlü bir mesaj gönderiyor

Fas, 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak organizasyon kapasitesini, spor altyapısını ve lojistik yeterliliğini test etmeye devam etti. Başkent Rabat'ta sona eren turnuvada Nijerya, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Turnuva, Krallığın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yeni bir durak oldu.

İspanyol "Sport" gazetesi, turnuvanın öneminin yalnızca sportif rekabetle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Fas'a 2030 yılındaki dünya futbol organizasyonuna ev sahipliği hazırlık planı çerçevesinde tesislerini, organizasyon mekanizmalarını, delegasyon yönetimini ve lojistik operasyonlarını test etme fırsatı sunduğunu belirtti. Özellikle Krallığın, 2025'ten 2029'a kadar olan dönemde turnuvanın 5 ardışık edisyonunu düzenleme hakkını elde ettiği göz önüne alındığında bu durum önem kazandı.

Cumartesi günü Rabat'ta oynanan final maçında Nijerya milli takımı, 39. dakikada Owo Bashiru ve 47. dakikada Oluwabobi Omijiako'nun kaydettiği iki golle üstünlük sağladı. Japonya adına Foki Ito 80. dakikada farkı bire indirse de beraberliği yakalamayı başaramadı.

İkinci golün sahibi Omijiako turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanırken, Nijerya milli takımı her kategoride Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan ilk Afrika takımı olarak tarihe geçti.

Gelecek maçlar MAR Africa Cup of Nations Qualification 15:00 NER

52 maça sahne olan turnuvaya 24 ülke katıldı. Böylece Fas, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun turnuvayı 2029 yılına kadar her yıl Krallıkta düzenleme planı çerçevesinde, 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Afrika ülkesi olarak yeni bir organizasyon deneyimi yaşadı.

Organizasyon deneyiminin kalbinde Muhammed VI Kompleksi

Fas, maçları, tesisleri ve hizmetleri Rabat yakınlarındaki Muhammed VI Futbol Kompleksi'nde yoğunlaştırmaya dayanan bir organizasyon modeli benimsedi. Antrenman sahaları, konaklama tesisleri, tıbbi hizmetler ve takımların hazırlığına ayrılmış alanları barındıran kompleks, milli takımların yer değiştirmelerini azaltmaya ve turnuvanın lojistik yönlerinin yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı oldu.

Final maçının Prens Moulay Hassan Stadı'nda oynanması planlanıyordu. Ancak Uluslararası Futbol Federasyonu, 28 Ekim'de, müsabakaların kapanış aşamasını tek bir mekânda tutmak amacıyla maçı Muhammed VI Kompleksi'ne taşıdığını açıkladı.

Bu model, Fas'ın konaklama, antrenman, tıbbi ve organizasyonel hizmetleri bir araya getiren entegre tesisler sunarak spor altyapısını uluslararası turnuvalara ev sahipliğinde değerlendirme eğilimini yansıtıyor; bu da ülkenin milli takımları ve spor delegasyonlarını ağırlama kapasitesini güçlendiriyor.

Altyapı yatırımları 2030 hedeflerini destekliyor

Fas'ın hazırlıkları, Krallığın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği onurunu elde etmesinden yıllar önce başlayan yatırımlara dayanıyor. Aralık 2019'da açılan Muhammed VI Futbol Kompleksi, yaklaşık 29 hektarlık bir alana yayılan ve inşa maliyeti yaklaşık 90 milyon dolar olan bu projelerin başında geliyor.

Fas spor sistemi; futbolu geliştirmeyi ve ülkenin takımlara, kulüplere ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen bir strateji çerçevesinde, stadyumlardan oluşan bir ağı, antrenman merkezlerini, otelleri, tıbbi ve akademik tesisleri kapsıyor.

Bu yatırımlar, Fas milli takımlarının sportif başarılarının gelişmesiyle aynı döneme denk geliyor. A Milli Takım, 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek bu başarıyı elde eden ilk Afrika takımı olurken, genç takım da 2025 yılında 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı.

En büyük sınava hazırlık için 5 ardışık edisyon

Fas'ın 2025-2029 döneminde 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın 5 ardışık edisyonuna ev sahipliği yapması, yıllık bir turnuva düzenlemenin ötesinde bir önem taşıyor. Zira bu durum, Krallığa kapasitesini değerlendirmesi, konaklama, ulaşım, güvenlik, delegasyonların karşılanması, tesislerin koordinasyonu ve maç yönetimi prosedürlerini iyileştirmesi için tekrarlayan bir fırsat sunuyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, birçok kez Fas'ın büyük spor organizasyonlarını düzenleme kapasitesini övdü; ayrıca Nijerya'yı tarihi şampiyonluğu nedeniyle kutladı ve final maçının ardından ev sahibi ülkeye takdirlerini ifade etti.

2030 Dünya Kupası'nın organizasyonu, taraftar, milli takım ve stadyum sayısının yanı sıra üç ev sahibi ülke arasındaki ulaşım karmaşıklıkları göz önüne alındığında çok daha büyük bir meydan okumayı temsil ediyor. Ancak Fas, deneyim kazanmak ve tesisleri ile çalışma mekanizmalarının hazırlığını test etmek için uluslararası turnuvaları, özellikle de yaş kategorisi müsabakalarını değerlendirmeye devam ediyor.

Böylece turnuvanın sonunda öne çıkan tek nokta Nijerya'nın şampiyonluğu olmadı; Fas da 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği öncesinde altyapısını hazırlama ve deneyimlerini geliştirme çabalarını güçlendiren yeni organizasyonel kazanımlarla ayrıldı.