Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın forveti George Ilenikhena, mevcut milli arada kesin kadroya alınmamasının ardından Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'e sahada yanıt verdi.

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Al Ittihad, bugün çarşamba günü Cidde'deki kulüp tesislerinde Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden Al Ula ile önümüzdeki dönemde yeniden başlayacak organizasyonlara hazırlık kapsamında bir hazırlık maçı oynadı.

Al Ittihad, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk golü Ilenikhena kaydederken, ardından Sırp savunmacı Jan-Carlo Simić ikinci golü ekledi.

Nijeryalı forvet, bu sezonun başından bu yana Alman teknik adam Jens Fissing yönetimindeki Al Ittihad'da parlamayı sürdürüyor. Geçen sezon Portekizli teknik adam Francesco Conceição'nun planlarında yer almayan oyuncu, bu sezon Faslı Youssef En-Nesyri'nin önüne geçerek takımın ilk tercih forveti haline geldi.

Al Ula ile oynanan hazırlık maçı öncesinde Ilenikhena, Al Ittihad formasıyla tüm kulvarlarda 15 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 8 gol atıp 3 asist yaptı.

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Bu performansın ardından Ilenikhena, geçtiğimiz eylül ayında ilk kez Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı ve 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar karşısında çıktığı ilk maçında gol atmayı başardı.

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Ancak Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, önceki milli arada parlamasına rağmen 19 yaşındaki oyuncuyu mevcut milli arada kadrosuna almayarak herkesi şaşırttı.

Al Ittihad forvetinin kadro dışı bırakılması Nijeryalı taraftarlar arasında öfkeye yol açtı, bu da Eric Chelle'in geçen cuma günkü Tanzanya maçı öncesinde Nijerya merkezli "Afrik Foot" sitesinin aktardığı açıklamalarla eleştirilere yanıt vermesine neden oldu .

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Nijerya teknik direktörü bu konuda şunları söyledi: "Şaşırdım. Bildiğiniz gibi sosyal medyada aktif değilim ama bazı insanlar bana pek çok şey gönderiyor. Grup ve oyuncular hakkında hiç soru gelmemesine şaşırdım."

Chelle sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekrar söylüyorum, bana söylemek istediğiniz bir şey varsa doğrudan bana gelebilirsiniz. Size bir yanıt vermek istersem bunu yaparım."

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Chelle son olarak şunları ekledi: "Örneğin, birçok insanın George Ilenikhena'nın neden burada olmadığını konuştuğunu gördüm. Sakatlığı olduğunu biliyor musunuz? Daha önce bazılarınız bunu bilmiyordu. Bence herkesin sakin olması gerekiyor."

Ilenikhena, geçen ara transfer döneminde Fransız ekibi Monaco'dan Al Ittihad'a katılmıştı ancak geçen sezonun ikinci yarısında yalnızca 6 maçta forma giymiş ve bu maçlarda gol atamamıştı.

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Al Ittihad, önümüzdeki pazartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Bölgesi lig aşamasının 5. haftasında Özbekistan temsilcisi Pakhtakor'u konuk edecek.

Al Ittihad, Asya organizasyonunun Batı Bölgesi'nde 1 galibiyet ve 1 beraberlikten elde ettiği yalnızca 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçta ise yenilgiye uğradı.

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Yurt içinde ise Al Ittihad, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 24 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 4. sırada yer alıyor ve lider Al Hilal'in 6 puan gerisinde bulunuyor.