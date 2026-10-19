İspanyol futbolunun şu anda yaşadığı çarpıcı çelişkiyi özetleyen bir manzarada, Barcelona tüm kulvarlardaki geniş skorlu galibiyetler ve istikrarlı performansın ardından iyimserlik ve özgüvenle Clasico'ya girerken, Real Madrid ise Portekizli Jose Mourinho'nun yedek kulübesine dönüşü ve hakem sistemine karşı açılan savaşın tırmanmasıyla birlikte bir gerilim ve öfke girdabına batmış durumda.

Bu gergin atmosferin ortasında, ünlü "El Chiringuito" programı gelecek sahnenin başrol oyuncusu olabilecek bir ismi açıkladı ve hakem Javier Alberola Rojas'ın İspanya'nın en çok beklenen karşılaşmasını yönetmek için en güçlü aday olduğunu doğruladı.

Ancak isminin açıklanması, kullanıcıların hakemin televizyon geçmişinden utanç verici bir arşiv videosunu yeniden paylaşmasının ardından sosyal medyada bir fırtına kopardı.

Realite televizyonu yıldızlığından uluslararası hakemliğe

Alberola Rojas bugün birinci sınıfın en tanınmış hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor, ancak çok az kişi onun bir zamanlar Atresmedia kanalındaki efsanevi flört programı "Next"te, insanların eş bulmasına yardımcı olan o programda bir yıldız olduğunu biliyordu.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Taraftarlar, o dönem kendisini tanıttığı şekliyle "Javi"nin göründüğü, paha biçilemez bir dakika yirmi saniyelik tanıtım videosunu gün yüzüne çıkardı; henüz on dokuz yaşında olan, öğrenci ve spor eğitmeni olan Javi, trend haline gelen o meşhur cümlesini söylüyordu: "Bugün tek başıma beş kızım var, kıskanmıyor musunuz?".

Ne büyük bir değişim! Kameralar önünde bir eş arayan o genç, bugün otuz beş yaşında, LaLiga'da 168 maç yönetti ve UEFA hakem sınıflandırmasında ikinci gruptan birinci gruba terfi etmesinin ardından 2026'daki en büyük etkinliğine hazırlanıyor.

Sağlık savaşı ve Arminio'nun "himayesi"

Kariyeri hiç de kolay geçmedi; Ağustos 2022'de, sezon hazırlık döneminde, köprücük kemiğine yakın iki damarın tıkanmasından oluşan ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hakemliği tamamen bırakmanın eşiğine geldi. Bu sorun, onu 14 Aralık'a kadar sahalardan uzak tutan iki ameliyat geçirmesini gerektirdi. Ardından 22 Aralık 2022'de Kral Kupası kapısından, Caceresino ile Girona arasındaki maçla resmen geri döndü ve 30 Aralık'ta LaLiga'da Getafe ile Mallorca arasındaki maçla döndü.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, bu terfi, hakem teknik komitesinin eski başkanı, merhum Victoriano Sanchez Arminio'nun onursal himayesini taşıyor. Arminio onda çok erken dönemde İspanya'nın en yetenekli genç hakemlerinden birini görmüş, hatta henüz yirmi altı yaşındayken Nisan 2018'de prestijli UEFA CORE kursuna katılması için onu seçmişti.

Negreira davasına yanıt

Hakem Javier Alberola Rojas'ın adı, hakem teknik komitesinin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın oğlu Javier Enriquez Romero'ya ait bir şirketten eğitim kursları alan hakemler listesinde yer almasının ardından Negreira davasıyla ilişkilendirildi.

"OK Diario" sitesinde 15 Ağustos 2026'da yayımlanan "Negreira'nın altı hakemi İspanyol hakemliğinde kalıyor" başlıklı makaleye ilişkin olarak, Alberola Rojas yasa gereği yanıt verme hakkını kullandı.

İspanyol hakem, aynı mecra üzerinden şunları açıkladı: "Negreira'nın oğluna 25 bin euro ödemedim, aksine eğitim kursları karşılığında resmi ve beyan edilmiş faturalarla yalnızca toplam 7.500 euro tutarında bir meblağ ödedim".

Ahli ve Pyramids maçı skandalı

Kariyerindeki tek tartışma İspanya'daki olmadı; hakemin kendisi, 12 Temmuz 2024'te Mısır Ligi'nin 14. haftasında Ahli ile Pyramids arasında yönettiği ve 3-2 Ahli'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Mısır'da geniş yankı uyandıran bir tartışmaya yol açtı. Hakem, Hüseyin El-Şehhat'a Mohamed Hamdi ile ortak bir top mücadelesinin ardından tartışmalı bir penaltı verdi ve Wessam Abou Ali bu penaltıdan ikinci golü kaydetti.

Eski Mısırlı hakem Mohamed Adel o dönem televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Bu pozisyon, FIFA hakem komitesi analistlerinin kabulüyle kesinlikle penaltı değil".



