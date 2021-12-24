Nijerya Futbol Federasyonu Başkanı açıkladı: “Mourinho ile görüştük!”

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya'da, Futbol Federasyonu Başkanı Amaju Pinnick, "This Nijerya" gazetesine yaptığı açıklamada Mourinho ile temas kurduğunu söyledi.

Ne söyledi?

Nijer ya Futbol Federasyonu Başkanı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Evet, tabii ki konuştuk. Onunla konuşmadığımızı söyleyemem çünkü görüştük. Spor bakanımız da onunla konuştu ve bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

Nijeryalılar 'Mou'ya sahip olmak için ona sadece şampiyona boyunca geçici bir sözleşme yapmaya da istekliydiler, ancak görünüşe göre Portekizli teknik direktör teklifi reddetti.

Böylece odak, Suudi Arabistan ve Venezuela'yı çalıştıran başka bir Portekizli José Peseiro'ya kaydı.

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Pinnick'e göre "o güçlü bir aday ve bir üst düzey bir teknik direktör".