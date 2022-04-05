Türkiye Futbol Federayonu'ndaki (TFF) görevinden istifa eden Nihat Özdemir, bu kararla sonuçlanan süreci Posta gazetesine anlattı.

Faik Gürses'e konuşan Özdemir Türk futbolundaki kaostan yıprandığını ve kulüplerin kapalı kapılar ardında farklı, basın önünde ise daha farklı açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerimde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim.

"Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok.

"Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla asla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım.

"13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu’ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı. Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar’da yaptığımız son toplantıda da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim.

"Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor."

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