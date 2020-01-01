Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-21 sezonundan itibaren yabancı oyuncu sınırlamasının kademeli olarak düşürüleceğini açıkladı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

Gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi planladıklarını belirten Nihat Özdemir, UEFA'dan ceza alan 'un durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yabancı oyuncu sınırlaması

Nihat Özdemir, son günlerde gündemi en çok meşgul eden yabancı oyuncu sınırlaması konusuyla ilgili şöyle konuştu: "2020-21 sezonunda bu işi sadece yabancı sayısını düşürmek olarak düşürmüyoruz. Yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda acaba nitelik arayabilir miyiz, onu da düşünüyoruz. Türkiye'deki futbolculara baktığımızda, 30 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz, kulüpler altyapıdan yetişenlere yer veriyorlar mı, bununla ilgili kulüplere destekte bulunabilir miyiz... Şu anda bir komisyonumuz bu çalışmayı yapıyor, Kulüpler Birliği ile bunu paylaşacağız. Seneye sezon başlamadan, kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncu sayısında ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar."

"Trabzonspor için mücadele edeceğiz"

Nihat Özdemir, UEFA'nın Avrupa Kupaları'ndan bir yıl men cezası verdiği Trabzonspor'un durumuyla ilgili ise, "Trabzonspor'un 2019'daki raporları ile ilgili bir konu, bunu biliyorduk, yeni bir şey değil. Bu UEFA'nın kendisinden çıkan bir şey değil, bir üst kurulun verdiği bir karar. Bu değişmez değil, TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik. Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz. Bütün çalışmalarımızı, gücümüzü beraber kullanacağız. Çözeceğimize de inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maçları son 3 hafta seyircili oynatmak isteriz"

Süper Lig'de sezonun son üç haftasında oynanacak maçların seyircili olabileceğini de belirten Nihat Özdemir, "Salgının Temmuz ayında etkisini yitirmesi durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir. Maçları seyircisiz oynatıyoruz ama şartlar düzelip izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatabilmek isteriz." diye konuştu.

"Görevimizin başındayız"

Nihat Özdemir, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Biz görevimizin başındayız. Bu federasyon, gerçekten çok zor bir görev, inanılmaz zor bir görev. Aldığınız her karar, birilerinin hoşuna gidiyor, birilerine yarıyor gibi düşünüyorlar."